"No vamos a renunciar a esto, ya se lo expliqué al Fondo. Se los dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener", dijo Alberto Fernández.

Desde el CCK, donde inauguró la exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años con más de 400 pymes de todo el país, elogió la capacidad inventiva de los productores industriales argentinos y de destacar la importancia de las pequeñas y medianas empresas para la vida económica y social del país.

El jefe de Estado se refirió a uno de los emprendimientos que aporta las cunas que se entregan en el marco del Plan 1000 días para que los bebés no duerman junto a sus padres, corriendo el riesgo de ser asfixiados. Fue allí cuando aludió al voto negativo del precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, a la ley de cardiopatías infantiles: "La respuesta (del político libertario) es que es un problema de los privados. O sea que el bebé con un papa con plata se opera y el que no, marche preso".

"Hay dos miradas de cómo ejercer un gobierno hay dos miradas de cómo construir en política. No todos somos lo mismo y a mí la muerte de un bebé recién nacido por una cardiopatía heredada -que es la tercera causa de muerte de los bebés en la Argentina- me preocupa mucho y si el Estado tiene que poner plata en eso, bienvenido. Estamos invirtiendo en vida", agregó. Acto seguido, subrayó que no va renunciar a "estas ideas" y aclaró que esa postura ya había sido explicada a los directivos del FMI.

Fernández dijo haber hablado con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y le agradeció por decir públicamente que "el Fondo no puede asfixiar a la Argentina”. Esta mañana, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Lula cruzó al FMI: "No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países".

"Gracias Lula, se los dije mil veces, pero tu palabra ayuda a que lo entiendan más", añadió Fernández en el acto en el CCK. Luego aclaró que su Gobierno "tiene responsabilidad fiscal", no tiene "ninguna voluntad de seguir con el déficit" y que tampoco "interesa estar emitiendo dinero a lo loco". "Pero hemos padecido la peor sequía desde 1929. Nos ha privado de entre 17 mil y 20 mil millones que, al no entrar en Argentina, no nos permite acumular reservas, nos complica la compra de insumos en las importaciones y nos complica fiscalmente, porque hay 10 mil, 12 mil, 15 mil millones de dólares que dejan de circular y de pagar impuestos. ¿Qué vamos a hacer? vamos a ser ingeniosos como nuestros científicos", explicó.

"Vamos a seguir poniendo todo el pecho, vamos a seguir poniendo toda la garra. Vamos a poner al pie a la Argentina definitivamente de pie para que camine de una vez y para siempre, pero esta vez no lo vamos a hacer importando productos, lo vamos a hacer produciendo productos", subrayó.