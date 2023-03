El momento de mayor tensión se dio cuando la marcha por el 8M estaba llegando a la plaza central de la provincia, donde pretendían culminar la convocatoria con la lectura de un documento de protesta, en un acto frente a la Casa de Gobierno local, como se hace usualmente, pero que la policía buscó evitar.

Lo ocurrido se reflejó en filmaciones compartidas en las redes sociales y fue repudiado desde muchos espacios a nivel local y nacional, para los cuales “el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar las protestas, acorde a los estándares de derechos humanos”.

“No llegamos a comprender como el gobernador Morales decidió esto, que fue cercar la calle de Casa de Gobierno para impedirnos hacer, como todos los años y como ocurre en todo el mundo, un acto pacifico en el que exponemos nuestros reclamos”, expresó hoy la referente de la Multisectorial de Jujuy, Mariana Vargas, en una rueda de prensa.

Vargas relató que al inicio de la marcha se avanzó sobre quien estaba a cargo de los equipos de sonido, quien terminó “huyendo” del lugar por la intimidación de parte de la policía.

Además, el personal de la policía también armó una primera barrera que pretendía evitar que se armara la columna de manifestantes en la calle de Casa de Gobierno, desde donde estaba programado el recorrido por distintas arterias de la ciudad.

“Vencimos en esa primera instancia el cerco, pero cuando regresamos estuvo mucho más violento”, añadió Vargas, quien indicó que al regresar se toparon con numerosas mujeres policías, perros, bicicletas, escudos, y "personas que marchaban fueron reducidas, arrastradas por el piso y golpeadas”.

“Ayer demostramos que no vamos a ser intimidadas, que no vamos a tolerar que se nos saque de las calles y tampoco de frente de Casa de Gobierno. Demostramos que no tenemos miedo y que Morales no va poder frenarnos”, resumió Vargas.

“Todas lo vivimos como una provocación. Fue un operativo armado en un día de una marcha pacífica histórica en el mundo”, sentenció Marcia Baranovsky, de la Fundación Siglo XXI, también referente del feminismo en Jujuy. Baranovsky lamentó que se haya generado una situación de “mujeres enfrentándose con mujeres” y que muchas de las policías incluso “tenían caras de asustadas”.

“Es una vergüenza nacional a internacional lo que sucedió en Jujuy, con el candidato a presidente que está en campaña y hace esto a las mujeres en un 8 de marzo”, criticó Verónica Aramayo, del gremio Apuap e integrante también de la Multisectorial. También repudió lo ocurrido la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), que aseguró que “el operativo policial evidenció falta de criterios mínimos en el manejo y uso de la fuerza” y “una estrategia tendiente a la provocación y al conflicto”.