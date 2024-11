110 “hijos de puta” y 301 “zurdos”: el informe que recopila los insultos y agresiones de Milei en redes

La violencia verbal de Javier Milei y , es un tema que preocupa a la dirigencia política opositora y a los comunicadores también. Jorge Rial ha advertido sobre los ataques a la prensa, también María O'Donell habló de ello y sufrió la violencia del presidente en carne propia.

Horacio Rodríguez Larreta publicó en sus redes un informe sobre el tema que realizó el Movimiento al Desarrollo, agrupación que forma parte de la Fundación Hacer Argentina.

Allí se enumera la cantidad de veces que el jefe de Estado utilizó determinados insultos en sus mensajes a través de su cuenta de X. Y se tomaron en cuenta tanto los posteos como los “retweet” que hizo el mandatario entre el 11 de diciembre de 2023, día en el que asumió, y el 13 de noviembre pasado.

Detalles del informe

Los tres calificativos más utilizados por Milei desde en estos meses de Gobierno fueron “zurdos” -301 veces-, “corruptos” -235- y “degenerados” -184-.

Entres las diez barbaridades más dichas, figuran “mierda” (156), “chorro” (129), “hijo de puta” (110), “criminal” (95), “asesino” (90), “boludo” (87) y “basura” (85).

El informe precisa: “Luego aislamos los adjetivos más utilizados en esos mensajes y los separamos por su carga valorativa, para finalmente identificar los insultos, agravios, humillaciones y operaciones semánticas deshumanizantes”.

Y agrega: “Encontramos que desde que asumió como Presidente, Milei ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas y organizaciones 2200 veces, esto es casi 7 (6,50) veces por día, solamente desde su cuenta de X”.

También explica que algunos de estos términos tienen una intención descalificadora por el contexto. “Degenerados”, es uno de estos ejemplos, que Milei “usualmente utiliza para descalificar a quienes cuestionan su política fiscal (está asociada en general a la frase “degenerados fiscales”)”.

“Las operaciones semánticas elegidas por el Presidente para vincularse con aquellos con quienes desacuerda incluye términos deshumanizantes, que buscan degradar y aislar a la persona insultada.



El presidente estigmatizador



Hay un reiterado uso de las palabras “inútil” (40) o “siniestro” (40), detalla el informe. Y otros adjetivos estigmatizantes: “enano” (10), “enfermo” (12) o “ignorante” (58)”.

Carta abierta de Rodríguez Larreta a Milei

Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos. Excepto para usted.

Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas.

Comparto el informe que hemos elaborado desde el Movimiento al Desarrollo acerca de los efectos de su violencia discursiva y sus insultos sobre la convivencia democrática.

Desde que asumió la presidencia de la nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones… ¡en 2173 oportunidades! solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan “zurdos” (301 veces), “degenerados” (184) o “hijos de puta” (110). Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí.

Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de “formas”. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia.

Respetuosamente, Horacio Rodríguez Larreta.