"Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes", le dijo el Presidente esta tarde a gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos.

El mandatario sostuvo que el Gobierno nacional tiene "el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad", y agregó: "A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos".

"Soy muy consciente en este día de alegría en el que apostamos por la ciencia y la tecnología del contexto muy difícil que vive la Argentina, no lo descuido y lo tengo presente, y por eso trabajo todos los días. A ninguno de los problemas que tuvimos le escapé", indicó el jefe de Estado.

Admitió asimismo que el país viene "creciendo con muchas dificultades" y afirmó que son "como demasiados los obstáculos que se nos ponen", pero ratificó que sigue "apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par".