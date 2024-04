“No hay plata”, dijo Javier Milei en el inicio de su gestión. Es cierto. No hay para jubilados, no hay para ministerios, no hay para programas sociales, no hay para arte, no hay para educación, no hay para salud… Pero para ellos siempre hay.

En un nuevo acto bochornoso, el "Bostezo Presidencial", Manuel Adorni, fue ascendido de Vocero a Secretario de Estado. El nuevo cargo le valdrá ingresos por casi cuatro millones de pesos.

Pese al ascenso, no hará ninguna actividad diferente. En las redes hay indignación con la doble vara libertaria: