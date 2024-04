Después de burlarse del presidente Javier Milei y del Ministro Luis Caputo, el ahora conocido Jumbo Bot también aprovechó para dejar en ridículo al vocero presidencial Manuel Adorni, quien busca cada día defender lo indefendible en sus conferencias de prensa en Casa Rosada.

Adorni fue consultado por el papelón que protagonizaron Milei y Caputo, quienes en distintas entrevistas se basaron en una cuenta fake, llamada Bot _Jumbo, para destacar los supuestos logros del gobierno.

En lugar de reconocer los fallidos del mandatario y el funcionario, el vocero intentó hacerse el gracioso con una popular frase del fallecido ex presidente de la Nación, Juan Domingo Perón.

“Si piensan que gobernamos por una cuenta de Twitter no tengo nada que decir. Me parece fantástico, la única verdad es la realidad, es la segunda vez que cito al general, guarda, no vaya a ser, quién te dice…”, lanzó en la conferencia de prensa.

“Cuiden a sus hijos. Tanto videojuego puede atrofiar el cerebro y afectar el habla. Fin”, fue la frase que uso la cuenta fake de Jumbo Bot para reaccionar los dichos del vocero.

Ante eso,