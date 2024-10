La responsable del Fondo de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, con todos los detalles escalofriantes del violento allanamiento que sufrió en su vivienda.

La dirigente social contó que cuando llegó a su domicilio casa en la villa La Cava, policías encapuchados irrumpieron violentamente.

Miño comentó que le pegaron a su hija y la tiraron al piso, y que luego la violencia física continuó contra ella misma.

"Entró uno con un escudo y apuntando con armas, me pegaron en la nuca, me tiraron de los pelos, me tiraron al piso, insultando", contó.

“La única explicación que dieron es que era un allanamiento. Después, explicaron que era por el robo de una moto”, expresó en una entrevista con radio Con Vos.