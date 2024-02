“Comprendo que no hay Plata @JMilei pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir", así comienza uno de los posteos que publicó Ariel Suárez para pegarle al gobierno libertario.

"Falta hasta el Sub Secre en deportes. No todo es ‘SAD’ hay un deporte olímpico ahí afuera”, agregó Suárez, a 60 días de la asunción del libertario como Presidente.

El bonaerense, vale recordar, celebró el triunfo de Milei en diciembre pero ahora cuestiona que no haya subsecretario de Deporte. Ariel Suárez es un remero que representó a Argentina y ganó tres medallas de oro en Juegos Panamericanos (dos en 2011 y una en de 2019) y fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Siendo muy crítico de Alberto Fernández, fue precandidato a intendente de San Fernando para Juntos por el Cambio en la lista de Patricia Bullrich y festejó con varios tuits el triunfo de Javier Milei, al punto que fue mencionado como uno de los posibles secretarios de Deporte del nuevo gobierno.

Sin embargo, a dos meses de la asunción del presidente libertario, la situación es diferente y la gente le recuerda sus mensajes recientes en las redes sociales: