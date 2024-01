Uno de los “Doce cuentos peregrinos” de Gabriel García Márquez se llama “Sólo vine a hablar por teléfono”, escrito en abril de 1978. Comienza así: “Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mejicana de veintisiete años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos.

No importa -dijo María- Lo único que necesito es un teléfono”

I

Argentina. 2021, 2022 y 2023. Un candidato que primero fue panelista, standapero, histriónico, desmesurado; que provoca repercusiones con declaraciones delirantes; que se autodefine anarco-capitalista, pero dice que en la práctica es minarquista: no anula el Estado, sino que lo reduce a su mínima expresión. Algunas de sus frases: “Entre la mafia y el Estado, prefiero la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia compite”; “Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta”; “El Papa es el representante del Maligno en la tierra”;

“Una empresa que contamina el río ¿dónde está el daño?”; “No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío, que se la vamos a ganar, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente y estéticamente; esto no es para tibios, ¡Viva la libertad, carajo!”; “La venta de órganos es un mercado más”; “En mi concepción, el Estado es una organización criminal y violenta que se financia a través de una fuente coactiva que son los impuestos. Por lo tanto, los impuestos son un robo y cualquier cosa que utilices de un robo es ser cómplice de ese delito.”; “Se llaman impuestos porque nadie está dispuesto a pagarlos de manera voluntaria. Aquellos que viven del Estado, para poder convivir con su conciencia, han decidido llamar al pagador de impuestos contribuyente. Llamar al pagador de impuesto contribuyente, es como que el violador llame novia a la mujer que viola.”; “Es cierto que el sistema genera injusticias. Pero eso es culpa de la gente que decide reemplazar la mano invisible por la mano de hierro del Estado robándole el dinero a algunas personas para dárselo a otros.” “La idea de la educación pública es parte del manifiesto comunista.’; “¿Quién determina cuál es la cantidad óptima de educación que debe haber en una sociedad?” “Soy filosóficamente anarco capitalista. Creo en el autogobierno. Pongo al individuo como elemento central. Pero en el corto plazo soy minarquista. Creo en el estado gendarme, el que se ocupa de la seguridad y justicia.”; “Hay que reconocer quién es nuestro verdadero enemigo, es el Estado que es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina”; “No hay nada más injusto que la justicia social”; “Es una aberración sostener que donde hay una necesidad nace un derecho”; “ Regular los monopolios, destruirles las ganancias, destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico”

“El empresario es un benefactor, un héroe”. “Plantar las ideas de la libertad en un foro como Davos que está contaminado de la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es la miseria del mundo”

II

“María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas…. El autobús se detuvo….María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso: ¡Alto he dicho! ….Ya en el zaguán del edificio, se separó del grupo y preguntó al portero donde había un teléfono . Por aquí guapa, por aquí hay un teléfono”

María no tardaría en darse cuenta que estaba en un neuropsiquiátrico y que por error fue incorporada como una paciente.

III

Argentina enero del 2024. Inflación de dos dígitos. Los índices de inflación mensual se duplicaron desde agosto en que Milei fue el más votado en las primarias. Se devaluó un 118 % y se liberaron todos los precios. El resultado en la ley de la selva del mercado es conocido: gigantesca transferencia de los sectores populares y medios hacia los sectores concentrados, la mayoría con los ingresos congelados. En una economía concentrada, los oferentes se ponen de acuerdo como lo expresó sin tapujos Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y que preside la Cámara de las empresas de medicina prepaga. La competencia te la debo. No es que no lo saben, venden una receta cuyos resultados son siempre inexorables, vienen a resetear la Argentina, ya no anterior a 1945 como proponía el PRO, sino anterior a Yrigoyen como propone Milei. Sin Estado no hay clases medias aunque la clase media, la inmensa mayoría, votó contra su existencia. Los medios dominantes, los periodistas militantes con sus camiones atmosféricos que vuelcan diariamente sobre la audiencia, con su cultura X (ex Twitter) y a lo sumo con su conocimiento de solapas de libros, desconocen aquella precisión de Buda: “El odio es como beber un vaso de veneno y esperar que el otro se muera”. Y es más grave aún: muchos integrantes de los sectores populares más pobres se encandilaron con Milei ante decepciones reiteradas. El periodista Pablo Ibañez en Diarioar del 31-12-2023 escribió: “Un dato de la UOM reflejó que, en el cordón industrial de Rosario, el 67% de los trabajadores votaron a Milei en el balotaje”

IV

“Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad, estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermos mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón la guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror.

Por el amor de Dios -dijo- Le juro por mi madre muerta que sólo vine a hablar por teléfono.

Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal…dos reclusas habían muerto con su brazo de oso polar.”

V

Patricia Bullrich está a cargo de la seguridad de un plan siniestro que solo cierra con una represión feroz. Pero sus fantasías merecerían haber agregado doce cuentos peregrinos más en la prosa excepcional de García Márquez. Ahora denunció una célula terrorista que hasta La Nación desechó con el título: “La insólita ““banda terrorista”” de un peluquero, un jugador de pingpong y un supuesto mercenario de la Legión Extranjera”

Escribió el sociólogo Ezequiel Adamovsky en Diarioar: “A tres semanas de asumir su cargo Patricia Bullrich ya se vanaglorió de haber desactivado un “atentado terrorista” internacional, con tres detenciones a tiempo. Veremos en qué termina esto, pero la denuncia viene otra vez muy floja de papeles. Hay que tener en cuenta que, mientras fue ministra de Macri, Bullrich alertó sobre toda clase de amenazas “terroristas”, todas y cada una de las cuales resultaron falsas. Recordemos algunos de los casos: el de dos “hermanos musulmanes” listos para inmolarse (resultó falso), el de una pareja que había entrado a la Argentina con el único delito de ser iraní (nunca se probó nada), el pedido de deportación de un equipo de futsal pakistaní, bueno, por pakistaní (un papelón internacional), el de una pareja de chilenos sospechosos de “terrorismo” (resultaron arquitectos que estaban de viaje), y el inolvidable pollo que mandó a detonar en el subterráneo, con todo un show televisivo, imaginándolo una bomba plantada por terroristas. Son solo algunos ejemplos entre varios más. En un país normal una persona así no podría estar al frente de la seguridad del Estado.”

En el neuropsiquiátrico pasan cosas que permiten recuperar el prestigio de la Argentina en el mundo como ésta: Javier Milei felicitó a Patricia Bullrich por encarcelar a un conductor que atropelló y mató a un perro. El presidente publicó un mensaje en su cuenta de X luego de que se confirmara la aprehensión del chofer que terminó con la vida del animal. Después de 24 horas del siniestro, Patricia Bullrich se pronunció en X y publicó un mensaje relacionado a la aprehensión del colectivero: “Ayer el presidente me encomendó judicializar y buscar a este conductor y al ómnibus que sin importarle nada aplastó y mató adrede a un perro, violando las leyes de defensa animal", inició la ministra. Y concluyó: "Lo buscamos y lo encontramos. En esta Argentina el que las hace, las paga ". Algunos mal intencionados creen que la Ministra de Seguridad parece avanzar velozmente hacia el geriátrico

VI

Milei siempre fue un empleado que obedeció órdenes. Como buen empleado arrodillado, hoy sobreactúa el ajuste que le pide el FMI. Si el organismo internacional le pide -exige 2% de superávit fiscal- el decide llevarlo al 5% . Y se vanagloria de eso como su extravagante vocero. En la línea de Avellaneda, pagará la deuda “con el hambre y la sed de los argentinos”. En su planilla de Excel, no se llega a escuchar la desesperación de millones de argentinos que viven una situación dificilísima, entre la incertidumbre y el miedo, y que tenderá a ser insoportable en un par de meses. Heredó una situación muy complicada pero sus medidas tienden a profundizarla a niveles insólitos. Quiere apagar un incendio con nafta. En realidad, intenta propagar el incendio para imponer al final de la destrucción, la dolarización como la lápida de una tumba que diga aquí yace la Argentina. Un país que decidió suicidarse dándole el poder del pronunciamiento electoral a quien está dispuesto a rematar los esfuerzos, la acumulación y los avances de millones de argentinos, durante décadas y décadas, desde sus centrales nucleares a su conocimiento científico, desde sus tierras a sus bosques, desde la fabricación de reactores nucleares y satélites a emblemas de su cultura como el cine, el teatro, las bibliotecas populares; desde el Banco Nación a YPF, desde el fondo de sustentabilidad para los jubilados a la eliminación de la obra pública. Todo está clarísimo. Milei es la suma de 1955,1966,1976, Menem y Macri. Después de la guerra de la Triple Infamia, que destruyó al Paraguay, Marisa Santos y Fernando Porta escribieron: “Llora, llora urutaú, / en las ramas del yatay ya no existe el Paraguay / donde nací como tú!¡llora, llora urutaú!”

Que nadie tenga que escribir versos similares para la Argentina.

VII

Finalmente, mediante algunas concesiones con las guardias, María logra acceder a un teléfono para comunicarse con su pareja. El problema es que ella ya se había ido varias veces de su casa y su compañero pensó que esta era una reiteración de las anteriores. García Márquez lo cuenta así:

“Entonces marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no estuvo segura que fuera el de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste, una vez, dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella

¿ Bueno? –

Tuvo que esperar a que pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta.

Conejo, vida mía- suspiró

Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y la voz enardecida por los celos escupió la palabra

¡ Puta!

Y colgó en seco.

VIII

Nos metieron en un neuropsiquiátrico. Todos los días reviven como escribió Discépolo en Cambalache: “Que falta de respeto, que atropello a la razón”. El Secretario de Educación Carlos Horacio Torrendell es autor de varios libros y ensayos defendiendo el sistema de enseñanza privada. El Secretario de Culto Francisco Sánchez festejó de la aparición de bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo con carteles que identificaban a dirigentes kirchneristas, pidió la pena de muerte para Cristina Fernández y sostiene una conspiración judía mundial que domina el mundo.

La Canciller Diana Mondino es una anticanciller que menciona favorablemente a Taiwán en una reunión tendiente a mejorar las relaciones deterioradas con China por las declaraciones insólitas del presidente Milei. Propuso para embajador en el Vaticano a un enemigo del Papa como es todo integrante del Opus Dei. Se negó a entrar a los BRICS, el mayor mercado mundial, exclusivamente por dogma ideológico.

Al frente del Pami Rosario, Karina Milei puso a un empresario de la noche llamado Guido Orlandi que en plena pandemia sostuvo: “¡El coronavirus importado de China puede ser la solución al déficit en el sistema previsional argentino...Ojo al piojo!”…. Es como poner a Drácula a dirigir el banco de sangre. Además, escribió para el 24 de marzo del 2020: “Qué ironía hermosa que sería pasar el feriado del 24 de marzo con estado de sitio”

El vocero Miguel Adorni, galardonado como mejor twittero por mensajes de este tenor: "Gorila: dícese de la persona que trabaja todos los días para poder vivir un poco mejor, pero que aporta más de la mitad de lo que gana en impuestos para poder mantener un Estado inviable. Además, quiere eliminar planes sociales a piqueteros y vagos. También se lo llama facho. Fin."

Lilia Lemoine, la diputada terraplanista y antivacunas explicó su decisión de "avocarse a las ideas de la libertad" al recordar cuando trabajaba en el exterior: "Veía cómo la gente que hacía lo mismo que yo le iba mejor por las libertades que tenía para comerciar en su país". Modestamente agregó: "Me cansé de triunfar afuera".

Ramiro Marra, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, aconsejaba a los jóvenes: “No te independices. Vivilos. Son tus padres. Decidieron que vinieras al mundo porque estaban aburridos. Que paguen ese costo. Que te financien”

Milei, que maneja los números a su antojo, sin fuentes, pudo decir en Davos este dato absolutamente inexistente: “Durante todo el periodo comprendido entre el año cero ( nacimiento de Jesús) y el 1800 la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en 0,02%. Es decir, prácticamente sin crecimiento.” Con la misma irresponsabilidad, un día sostiene que viajamos con una inflación al 15000% para pasar luego a 7000% o 3500%, elogia al Ministro de Economía Luis Caputo a quien hace unos años denostaba. El economista Sergio Chouza apuntó irónicamente: “Logró que Argentina sea el único país del mundo en que una parte de la población aplauda por renegociar un crédito, al mismo funcionario que lo pidió y se lo patinó”

¿Alguién tiene la llave para salir del neuropsiquiátrico?

IX

Seduciendo a una de las guardianas, María le envía un mensaje a su marido para que venga a buscarla. El encuentro se produce, pero termina mal. Lo narra el Premio Nobel de Literatura de 1982: “Así que Saturno el Mago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra, y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de su esposa. Nadie sabía de donde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. ….Lo único cierto es la gravedad de su estado. Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas a Saturno El Mago, le prometía por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él indicara. Sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos. Es raro- dijo Saturno- Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. El médico hizo un ademán de sabio: “Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años, y un día estallan” dijo. “Con todo es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en caso que requieren mano dura.” Al final hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María, por el teléfono

Sígale la corriente -dijo

Tranquilo, Doctor- dijo Saturno con un aire alegre- es mi especialidad

La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era el antiguo locutorio del convento. …María estaba de pie en el centro del salón…..Era evidente que estaba lista para irse con lamentable abrigo color fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón casi invisible estaba Herculina.

¿Como te sientes? Le preguntó él

Feliz, de que al fin hayas venido conejo -dijo ella- Esto ha sido la muerte.

No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror.

Yo no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro -dijo, y suspiró con el alma- Creo que nunca volveré a ser la misma.

Ahora todo eso pasó -dijo él acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara- Yo seguiré viniendo todos los sábados. Y más, si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien

Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno….le contó, en el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los pronósticos del médico. “En síntesis -concluyó- aún te faltan algunos días, para estar recuperada por completo.” María entendió la verdad

¡Por Dios Conejo! -dijo atónita ¡No me digas que tú también crees que estoy loca!

¡Cómo se te ocurre! dijo él, tratando de reír. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas por un tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto

¡Pero si ya te dije que sólo vine a hablar por teléfono! dijo María

X

El Quijote en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra enloqueció leyendo libros de caballería. Javier Milei, tal vez, sufra de algún problema leyendo obsesivamente los delirios de los libertarianos, que hace propios. En su viaje a Davos, donde su discurso según la corresponsal de La Nación causó “Estupor y sorpresa” leyó “El Manifiesto Austrolibertario” de Pol Victoria elogiado por Jesús Huerta de Soto citado con calificativos rimbombantes en el discurso del Presidente de espaldas al Congreso. Algunas de las afirmaciones de Jesús Huerta de Soto, tomadas de una nota de La Nación del 11-12-2023 de Hugo Alconada Mon: “Dios es libertario”, que Jesús jamás pagó un impuesto –y deberíamos imitarlo- y que “el Estado es la encarnación del Maligno” y debemos desmantelarlo para basarnos en la cooperación voluntaria y “el orden espontáneo de Dios” …. Dios Hijo es libertario, de hecho, Jesús nunca pagó ningún impuesto”, y detallar que “la única vez que tuvo que pagar un impuesto encargó que pescaran un pez, le abrieran la boca y de ahí sacaron el dinero para abonar el tributo…….el Estado es la encarnación del Maligno, del Demonio, la correa de transmisión del Mal……“¿Y qué significa que Dios es libertario? ¿Qué sentido debemos dar a esta expresión?”, se preguntó. “Significa que siendo Dios, Señor de todo el Universo, que tiene el poder absoluto sobre la Tierra y el resto del Universo, decide no utilizar la fuerza, sino que siempre deja en libertad a sus criaturas. Hasta el punto de que les deja la libertad de que se rebelen contra Él”, indicó, en una demostración empírica del “laissez faire”.

XI

María por un error quedó en el neuropsiquiátrico. Más de 14.500.000 personas buscando desesperadamente como María un teléfono que los comunicaras con otra realidad y perspectivas, introdujeron a todos los argentinos en algo parecido a un neuropsiquiátrico, donde es difícil mantener la cordura o por lo menos no perderla. Hay que encontrar una salida que no puede no ser colectiva. Mas allá de los Saturnos que abandonan a los que quieren. En el cuento, años después, el manicomio quedó en ruinas. Es altamente posible qué si se concretan los objetivos del primer gobierno de Milei, el segundo de Macri y el tercero de Sturzenegger, no quede nada de un país que se sometió a un experimento único en el mundo. María no encontró la salida de un trágico desencuentro. Los argentinos tenemos posibilidades de revertir el camino desgraciado de María. La llave del neuropsiquiátrico está en el NO a un plan extremo de negocios y entrega. Cuando los sectores populares confluyen no hay represión de Bullrich ni fuerzas del cielo que pueden impedirlo

*Publicado en La Tecl@ Eñe, Diario Registrado