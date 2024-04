Todos los medios de comunicación del mundo se llenaron de imágenes del interminable flujo de gente en la capital argentina, las agencias de noticias mostraron como la marea de gente convergía a la Plaza de Mayo, donde tantas veces se forjó el destino de Argentina, considerando a esta como una de las 5 mayores marchas opositoras de la historia. El gobierno respondió a la mayor manifestación durante la presidencia de Milei con bromas, discursos vagos, para finalmente ceder terreno, y declinar en varios de sus delirantes planteos. He aquí una crónica de los acontecimientos.

El sabor de las lágrimas argentinas

El presidente Javier Gerardo Milei respondió a la marcha, publicando la foto de un león bebiendo de una taza con la etiqueta "lágrimas de zurdos". También decidió hacer gala de su sapiencia escribiendo "Día glorioso para el principio de revelación", en referencia a la teoría matemática del equilibrio de Nash. Resulta paradójico: Milei hace gala de su educación ante personas a las que quiere privar de ella. Ese comportamiento es más propio del infantil niño criado en cuna de oro que presume de un pedazo de pan ante el que tiene hambre.

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue mucho más allá, ya rozando la grosería. En respuesta al discurso de Taty Almeida, histórica fundadora de madres de Plaza de Mayo, la funcionaria libertaria escribió en las redes sociales: "Hebe, lo que te perdiste...". La alusión, absolutamente carente de tacto, a la muerte de la ex titular del movimiento de derechos humanos Hebe de Bonafini, fue una grosería más de Victoria Villarruel hacia el pueblo argentino.

El portavoz Manuel Adorni, que al parecer no tuvo tiempo de coordinar su posición con la de la vicepresidenta, se explayó sobre el derecho de los estudiantes a protestar: "Creemos que es legítimo cualquier reclamo que puedan hacer los jóvenes pensando en un futuro mejor". Y fue el recién estrenado secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, quien más se distinguió, y dada la masiva marcha sin precedentes, dedicó su última publicación del día en las redes sociales, al anuncio del libro que sacará Milei. Así funciona la Secretaría de Comunicación en Argentina. Silencio sobre una protesta de millones. ¡Bravo, secretario!

Las primeras reacciones de la Rosada dejaron claro que los libertarios simplemente no sabían cómo reaccionar ante la marcha y no podían desarrollar una estrategia unificada. Lo más probable es que esto se debiera a que los analistas políticos estadounidenses encargados de la política de Milei no esperaban que la manifestación resultara tan masiva y no enviaron instrucciones a tiempo. Si no, ¿cómo se explica que el Gobierno, que suele lanzar mensajes en las redes sociales, hiciera una pausa en un momento tan significativo? Poco después, la Rosada sí se pronunció y Adorni reconoció la capitulación.

"La educación pública hay que defenderla. Lo reitero una y otra vez. Este gobierno valora más que nadie la educación", dijo.

Al parecer, los analistas políticos de Washington se equivocaron al decidir ir contra del sistema educativo argentino. Los recortes en los presupuestos del Ministerio de Saludo, la presión sobre los sindicatos, la cancelación de las pagas extraordinarias a los militares, la compra de los F-16 en un contexto de déficit agudo y los recortes en las ayudas a los niños, todo ello ha ido enrareciendo la situación.

Al parecer, Milei pensaba que la paciencia de los argentinos no tenía límites. Sin embargo, la marcha de abril fue un punto de inflexión, cuando personas de todas las opiniones salieron a la calle codo a codo. Incluidos antiguos partidarios de Milei. Los estudiantes de economía, que hace seis meses creían en el milagro libertario de moda, vieron que tras la máscara de bellas teorías se escondía la sonrisa bestial de la tiranía.

¿Por qué Estados Unidos subestimó la importancia del sistema educativo para los argentinos?

Los estadounidenses no siempre tienen claro que la educación pública y gratuita es esencial. Ha permanecido intocable bajo todos los regímenes. Para los argentinos, el conocimiento es una necesidad, no un privilegio, como lo es para la gente en Estados Unidos, que nace en una familia rica o vive con los estudios más rudimentarios. Pobre, rico, recién llegado: cualquiera puede tener acceso a la educación en Argentina. Es uno de los países más cultos y leídos del planeta y el mejor en inteligencia de América Latina. Los diplomas de la Universidad de Buenos Aires se cotizan en todo el mundo. Es una parte enorme de la cultura. Pero los estadounidenses, en general, se caracterizan por una actitud condescendiente y despectiva hacia los latinoamericanos. "Latinos" implica estupidez. En lo que a la marcha respecta, sin embargo, los expertos estadounidenses, y con ellos el Gobierno libertario, parecen bastante básicos.

Al mismo tiempo, las protestas en Sudamérica ocurren todo el tiempo. Este factor pudo despistar a los estadounidenses, por lo que los especialistas de Washington simplemente no pudieron prestar la debida atención a la próxima marcha. Sin embargo, rápidamente se les recordó que en Argentina los cambios de poder como consecuencia de estas protestas no son infrecuentes. Estados Unidos se vio obligado a enviar a Milei una señal de retirada. La marcha de un millón de personas en defensa de la educación en Argentina fue la primera gran derrota política de Milei desde el inicio de su gobierno. Al final de cuentas, en el fondo de la taza con las "lágrimas de la izquierda" había un residuo muy amargo, pero esta es una taza que el presidente tendrá que bebérsela solo, hasta el fondo.