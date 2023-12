El suicidio como sinónimo de cambio

La historia juega a los dados. El 19 de noviembre de 2023, un admirador de Margaret Thatcher;

un ultra fundamentalista de mercado; un rematador de la soberanía con su programa de

privatización total, su proyecto de dolarización y eliminación del Banco Central; un

reivindicador del terrorismo de estado, arrasó en el balotaje de las elecciones presidenciales.

Justo al día siguiente era feriado por la celebración del Día de la Soberanía, la heroica defensa

nacional contra la flota anglo- francesa.

El 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años ininterrumpidos de democracia, el presidente

que asume, que nunca puede contestar a la pregunta si cree en la democracia; y su

vicepresidenta que es propagandista del golpe establishment militar, será la fórmula que se haga

cargo del país por haber ganado por amplia diferencia. La historia está consumando una

dolorosa ironía.

Mucho se ha escrito para interpretar el fenómeno Milei. Ocho años de dos gobiernos diferentes

con inflación creciente, un estancamiento de 10 años, caída del poder adquisitivo de los salarios,

inseguridad permanente, disminución del grosor y peso de la clase obrera, incremento

permanente de los monotributistas, deterioro de las prestaciones estatales tanto en salud como

educación, ausencia estatal en los barrios pobres; y cuando el Estado aparece lo hace con la cara

muchas veces cómplice de la policía con el delito y el narcotráfico. La falta de futuro de

millones de jóvenes, la pobreza creciente, la pandemia que potenció todo en forma desfavorable

con una cuarentena imposible de transitar cuando las carencias fueron el primer cerco y el

segundo el aislamiento, dejando una marca física y psíquica que afectó especialmente a los

jóvenes: la cuarentena como dictadura y limitación a la libertad. Todo lo que hizo bien el Estado

en pandemia no fue evaluado por vastos sectores como protección sino como limitación al libre

albedrío.

Desilusión, bronca; en algunos sectores odio; y la frase más recogida por los encuestadores: “así

no podemos continuar”. La foto de Olivos del Presidente y su mujer en plena cuarentena

celebrando un cumpleaños fue la imagen que ilustró la caracterización de casta. La política en el

banquillo por acrecentar los problemas y los políticos como privilegiados. Se da la paradoja que

se restringía la movilidad social ascendente de los representados y aumentaba la de los

representantes. Un coctel explosivo que dejaba el camino expedito para quien exteriorizando

enojo como excentricidad, con el hándicap de venir por afuera de la política, sintetizara en tres

consignas el momento que se vivía: casta que recepcionaba los denuestos hacia política y los

políticos, libertad con la que se generalizaba una restricción coyuntural consecuencia de una

pandemia mundial, y el cambio como esperanza.

En los meses de encierro donde las redes sociales jugaron un papel central, varios de los

influencer con millones de seguidores catapultaban las permanentes presencias televisivas y

radiales de Milei, abonaron el terreno y actuaron como importantes divulgadores de sus ideas

disparatadas pero que se presentaban como originales y diferentes.



EL SAQUEO QUE DIAGRAMÓ ESTA ARGENTINA



Desde el proto origen del país, hay dos modelos en pugna: uno que alienta el saqueo y el otro

que trata en algunos períodos de evitarlo y en otros sólo de limitarlo.

La Argentina es un queso gruyere, con puertos privatizados, sin control sobre el río Paraná por

donde se escapa clandestinamente más del 30 % de las exportaciones. Con un sistema financiero

diseñado por la dictadura establishment-militar para agregar al modelo de economía primario y

extractivo exportador, el de la valorización financiera.

Escribió el ensayista Alejandro Horowicz, doctor en Ciencias Sociales, en su último libro ‘El

kirchnerismo desarmado. La larga agonía del cuarto peronismo”: “Al permitir que el excedente

productivo termine en el sistema financiero internacional, sigue alimentando el crecimiento de

la pobreza endémica. El bloque de clases dominantes impone sus términos políticos a los

sometidos asalariados, impone la regresiva distribución del ingreso. Reproduce, en otras

condiciones, el orden económico que inició la dictadura burguesa-terrorista de 1976. La

afirmación es fuerte: se impone justificarla…Cuanto más ganan las empresas, más giran. Esa

masa de ahorro nacional transformada en capital financiero en manos de clases dominantes, es

la contracara de la deuda pública que asfixia a la economía argentina. Con ese peso muerto -

ahorro local transformado en capital financiero global- no hay salida democrática posible, por

más que impere la democracia formal. El saqueo adopta siempre el mismo formato:

hiperinflación y default, o la amenaza de hiperinflación y default. Las repetidas corridas

cambiarias -síntoma de un dólar sin ancla en pesos- anuncian ambos peligros. Entonces, para

estabilizar la estructura productiva (para congelar la crisis durante un rato) se recurre al ajuste -

llevando la distribución a un punto todavía menos favorable para los asalariados- a la reducción

de la masa salarial en dólares para pagar la deuda en dólares de empresas que no tienen los

dólares para importar….porque los transfirieron al exterior”

El estrangulamiento de la balanza de pagos por el peso de la deuda o porque en momento de

expansión el monto de las importaciones no puede ser cubierto por las exportaciones, es la

explicación de las crisis recurrentes.

Esto a lo largo de décadas ha originado una estructura social diferente. Disminuyó el peso de la

clase obrera sindicalizada, aumentaron los que fueron quedando excluidos y se refugiaron en el

cuentapropismo al punto de ser cuantitativamente similar a los obreros, nacieron los

movimientos sociales y la economía popular que se los tomó como una nueva forma de

organización social cuando no es otra cosa que la respuesta organizada a la exclusión del

sistema capitalista e intentar sobrevivir en los márgenes. Nacieron y se potenciaron los

trabajadores de plataforma durante la pandemia, que están orgullosos de ser emprendedores y no

se perciben como autoexplotados. A eso se sumaron los millones de trabajadores que reciben

algún tipo de plan y que no superan la pobreza. Y los trabajadores formalizados que no llegan a

fin de mes. El dramatismo en la Argentina de las vacas, resulta contrastante cuando es habitual

que el sueño más recurrente de muchos de los pibes en los comedores “es comer milanesas o

que Chela (a cargo del comedor) nos confesó entusiasmada que su ilusión era hacer milanesas

con un buen pure” (“Cómo hacen los pobres para sobrevivir” de Javier Auyero y Sofía Sevián;

página 15)

La cultura neoliberal actúo sobre los protagonistas de los emprendimientos individuales, de los

cuentapropistas que no perciben muchos beneficios indirectos que el Estado le da y sólo aquello

que le traba o le quita. La posición antiestado de La Libertad Avanza encontró ahí un terreno

donde hizo pie. Luego fue seduciendo a parte de la base social del peronismo, que no perciben

los derechos que se los convoca a defender. A su vez el movimiento popular más longevo se fue

transformando como el PT brasileño: de ser el partido fundamentalmente de los trabajadores, a

ser el partido principalmente de los pobres; y ahí también Milei obtuvo mucha repercusión. El

discurso del peronismo no se renovó, sino que siguió hablando como si su composición no

hubiera cambiado. O no entendieron lo que está pasando o ya pasó lo que estaban

entendiendo. El escritor y periodista Martín Rodríguez sintetizó el resultado electoral con

ingenio: “Este peronismo habló con la democracia y la sociedad le contestó con la crisis” Y

agrega: “El viejo país de la movilidad ascendente hace años vincula su ideal de progreso

con la capacidad de privatizar su vida. Del hospital público a la obra social, de la obra

social a la prepaga. La movilidad social ascendente por mano propia. Por eso el brillo

visual del manubrio de Rappi. El trabajador y su herramienta a la intemperie. El que no le

debe nada a nadie. La meritocracia le gana al “Estado te salva”, porque ni Perón se negaba a

valorar el esfuerzo individual.” A los trabajadores informales, más del 40% del total, se le sigue

hablando de derechos laborales que no tienen o a lo sumo extremadamente atenuados. Hay una

entropía ruidosa entre el emisor del discurso y el receptor del mismo.



UNA EXPLICACION IMPRESCINDIBLE



“¿La rebeldía se volvió de derecha?” el libro de Pablo Stefanoni que como bajada dice:

“Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido

común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)”. Es quien intentó tempranamente

interpretar el corrimiento del escenario político cuando expresó: “Si el futuro aparece como

una amenaza, lo más seguro y sensato parece ser defender lo que hay: las instituciones

que tenemos, el Estado de bienestar que pudimos conseguir, la democracia (aunque esté

desnaturalizada por el poder del dinero y por la desigualdad y el multilateralismo). Si

cambio significa el riesgo que nos gobierne un Trump, una Marine Le Pen, un Viktor

Orbán, un Bolsonaro o un Boris Johnson, parece una respuesta razonable. Si cuando el

pueblo vota gana el Brexit, o triunfa el “No” a los acuerdos de paz en Colombia

¿no será mejor que no haya referendos? Si los cambios tecnológicos nos uberizan

¿no será mejor defender los actuales sistemas de trabajo y añorar el mundo

fabril? … De esa forma la transgresión cambia de bando: es la derecha que dice

“las cosas como son”, en nombre del pueblo llano, mientras que la izquierda-

culturalizada sería sólo la expresión del establishment y del status quo. La derecha

vendría a revolucionar; la izquierda a mantener los privilegios vigentes. La

derecha vendría a patear el tablero de la corrección política y a combatir a la

“policía del pensamiento”; la izquierda defendería el reinado de una neolengua con

términos prohibidos para evitar que la verdad emerja a la superficie.”



EL ANÁLISIS TRADUCIDO COMO RESULTADO ELECTORAL



El análisis de la consultora Prosumía, que acertó el resultado electoral con los 11 puntos

de diferencia, realizó un estudio del voto que arrojó el siguiente resultado: Milei recogió

el 50,8% de las preferencias entre asalariados, 47,4% de los jubilados y pensionados,

63,5% de los cuentapropistas y el 50,9 % de los informales.

Por el tipo de empleo, Milei recogió: el 52,6 % de los directores y gerentes, el 56,8 %

de los profesionales y científicos, el 54,2% de técnicos y profesionales de nivel medio,

el 51,6% del personal administrativo, el 58,7 % de los trabajadores de servicios y

vendedores, el 48,5 de los trabajadores agropecuarios, el 89,4% de los militares, el 52,3

de operadores y otros oficios.

Por actividad económica: 43,7% en educación, el 45,3% en empleo público, el 45,5 %

en comunicación y en información, el 55,2% en la justicia, el 52,5% en industria

manufacturera, 56,1% en transporte, el 54,2 % en finanzas y aseguradoras, el 52,3 % en

servicios profesionales, y el 55,6% en reparaciones y oficios, 51,4% en hotelería y

gastronomía, el 56% en inmobiliarias, el 59,6% en el sector rural, el 57,9% en

comercio, el 53,7% en salud, el 56,2 % en construcción, el 72,3 % en las Fuerzas de

Seguridad, y el 51,9% de aquellos sin actividad registrada.

Como se puede observar, los resultados reflejan la profundidad de los cambios en la

estructura social mencionados.

Por otra parte, el tsunami Milei atraviesa las clases sociales con una distribución

territorial notable que le permitió ganar en 20 de las 24 provincias. El cuadro siguiente

toma como muestra 12 provincias donde se muestra cómo el porcentaje obtenido en el

balotaje por La Libertad Avanza supera mayormente la suma aritmética de lo obtenido

por ella más Juntos por el Cambio.





Por otro lado, el pronosticado voluminoso voto en blanco, de las almas blancas que no quieren

contaminarse con las impurezas de la realidad, fue el habitual, por lo que se taparon la nariz y

votaron a Milei. Pueden optar por Drácula si enfrente está el peronismo- Kirchnerismo. Y aquí

Drácula, una figura de ficción hay que reemplazarla por una vicepresidenta que niega el

terrorismo de Estado de la dictadura establishment-militar de 1976. Esos votantes han podido en

esta situación dramática, inclinarse incluso por quienes minimizan a los campos de

concentración, arrojar personas vivas al mar; la apropiación de bebés y la tortura y asesinato de

embarazadas; desde la apropiación de las propiedades de militantes y empresarios en una

demostración de lo que libertarios entienden por libertad, respeto a la vida y a la propiedad

privada en situaciones límites.



MILEI Y SU CIFRAS SIN APEGO A LA VERDAD



El pasado al que hay que volver, el paraíso perdido, Milei lo ubica en el siglo XIX. Lo cita a

Alberdi sin haberlo leído y sin comprender que fue muy diferente el Alberdi joven que el de la

madurez, el que se puso del lado del Paraguay estatista y proteccionista que luchó cuatro años

en la infame guerra de la Triple Alianza contra los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay,

comandados por Bartolomé Mitre. En la Arcadia perdida de Milei “en el casi medio siglo que va

desde la elección de Mitre como presidente en 1862 a la de Roque Sáenz Peña en 1910, período

en el que se inspiran los republicanos actuales, la participación popular a través del voto había

oscilado entre el 1,2 % y el 2,8% del total de la población” (Ernesto Semán: “Breve historia del

antipopulismo”).

Sobre el lugar que ocupaba Argentina en el mundo a fin de siglo, que arbitrariamente Milei

ubica en el primer lugar, el historiador y economista Mario Rapaport, doctorado en la Sorbona,

autor de “Parece cuento que la Argentina aún exista” le responde: “Las estadísticas en la que se

basa son falsas, las fabricó Augus Maddison, un economista británico de la OCDE, sin ningún

rigor, porque Argentina recién empezó a calcular su producto bruto en los años 40 del siglo XX,

antes eran todas suposiciones. Y además en su libro “The Wold Economy” donde se publican

esas cifras para el período de 1880-1914, Madisson confiesa que se apoya en el presunto

crecimiento de los años anteriores sobre los que no existe la más mínima estadística. Afirma que

la Argentina de los 60 a los 80, había crecido un 10% y aplica el mismo porcentaje a los años 80

y 90. No menciona que en los 90 hubo una crisis de endeudamiento formidable en el país que

obligó a hacer arduas negociaciones con Gran Bretaña”. La precisión no es una virtud de Milei

de la misma manera que la verdad y su socio inestable Macri, nunca se encuentran.



EL SUICIDIO COMO SINÓNIMO DE CAMBIO



El categórico triunfo de La Libertad Avanza reconfigura todo el cuadro político. Las dos

coaliciones cuyos errores y alejamiento de sus representados permitieron la irrupción

vertiginosa de Milei. Juntos por el Cambio está fracturado y Unión por la Patria es altamente

probable que pierda el primer nombre de su denominación. El fracaso del gobierno y la peor

derrota del peronismo en su historia pone en el tapete una crisis profunda que no tardará en

aparecer.

Los radicales cuya genuflexión ante los insultos y desaires adquieren características

psicoanalíticas, permanecen en silencio.

Gabriel Vommaro, el especialista en el PRO, escribió en “Le Monde Diplomatique” de

diciembre del 2023: “Con el tiempo, Macri llegó a la conclusión de que la coalición que había

cofundado en el 2015 era un lastre y que el partido que había construido en el 2003 debía ser

“depurado”….Milei apareció justo a tiempo. Ofreció a Macri la oportunidad que su coalición no

le daba: un programa económico neoliberal extremo y el apoyo de sectores populares que hasta

el momento acompañaban mayoritariamente a la coalición contraria a ese programa. A juzgar

por los resultados, los votantes de Juntos por el Cambio lo acompañaron. Bastó con encender las

luces del antikirchnerismo para que la abrumadora mayoría de ellos enfilara hacia Milei”

Los primeros y desconcertantes pasos de Milei en la conformación de sus ministros y

colaboradores pueden ser frutos de las presiones, de una cintura superior a lo esperado lo que

sería una sorpresa: el amateur de la política tiene más conocimientos sobre este tema que sus

brutales y primarios postulados de su presunto saber económico

Por otra parte, las propuestas de Milei no se implementaron en ningún lugar del mundo y son

absolutamente inaplicables. En su versión original, el cambio que proponía era la suma de 1955,

1966, 1976, Menem y Macri. A medida que se encamina a la Casa Rosada queda claro que de la

bomba neutrónica inicial termina siendo una mezcla de Menemismo potenciado, cruzado con el

macrismo. Nombres que la historia sepultó después de la crisis del 2001, vuelven iguales y sólo

más viejos, pero no más sabios. La resurrección de los noventa, en la dupla Menem- Cavallo,

considerado por Milei el mejor presidente y mejor ministro de la historia, admirados por Macri,

regresan con otros personajes, con la misma idea de una colonia norteamericana con promiscuas

relaciones carnales, sin industrias y con excedentes de argentinos. Con el arrasamiento de

derechos y reducción de la legislación laboral a escombros, representado simbólicamente por la

motosierra. Con una concentración de la riqueza a niveles desconocidos. Con la idea que esta

vez se tomarán las calles con una represión desconocida en democracia, incluso con civiles

armados, para implementar la destrucción definitiva del populismo. Hay un cuadrado que

intentarán aplicar indefectiblemente: desregulación, devaluación, apertura de la economía,

privatizaciones. Se puede ver claramente la apropiación del estado por el sector financiero y la

colocación de empleados del poder económico en puestos claves.

Esta vez suponen que, ganada la batalla cultural con la aceptación de un ajuste sin antecedentes,

aunque cada sector piensa que lo paga otro sector, con la aceptación que habrá que sufrir por la

herencia recibida para llegar a la meta propuesta, la resistencia social y el desencanto de muchos

de sus votantes son barreras difíciles de pronosticar en cuanto al momento de su aparición. El

campo está fertilizado para un avance rápido y demoledor, con el 55% de los votos y que evite

reversiones. Tan es así que el presidente electo y algunos de sus funcionarios anuncian

catástrofes al por mayor y a las víctimas se les anuncia que tendrán que sufrir. El superar la

crisis haciendo pagar los costos del ajuste a los políticos, es como intentar superar la quiebra de

una empresa dejando de comprar café.

Hay en marcha un cambio trascendental y conocido en sus consecuencias. Así como el suicidio

no es nunca una entrada a la vida, un cambio no necesariamente significa transitar el futuro. Tal

vez sólo repetir fracasos pasados con consecuencias tan conocidas como inimaginables en su

dimensión.



*Publicado en La Tecl@ Eñe