La protagonista de Gran Hermano 2023 Juliana Scaglione, apodada Furia, a la que el canal Telefé le incentivó y le toleró todas sus desmesuras y exabruptos, al ser expulsada de la casa se necesitó por primera vez en la historia del reality, del despliegue policial para contener a sus seguidores autodenominados “furiosos”, que al tiempo que atacaban a los compañeros expulsados anteriormente y que se habían enfrentado con ella, hablaban de fraudes y hasta de judicializar la decisión encabezada por su hermana Coy. Un lenguaje violento que se derrama y se corporiza en sus seguidores es una muestra en un reality de lo que puede pasar dramáticamente en el país con el discurso generalizado de violencia que en forma diaria se derrama desde la Presidencia contra adversarios, críticos, políticos, periodistas, presidentes de otros países, con un diccionario cloacal de adjetivos descalificativos, con un corte analítico hecho a motosierra, donde socialdemócratas, socialcristianos, populistas, keynesianos, kirchneristas, radicales, son todos comunistas y socialistas englobados en un mismo paquete. Cuando el análisis entra en el neuropsiquiátrico, el FMI es comunista y los multimillonarios de Davos, cómplices del comunismo. El problema es que lo dice como Jefe de Estado y no como panliista, y lo que es aún más insólito explicitando que su misión es destruir el Estado que él preside.

Una sociedad rota y desesperanzada puede convertir a un personaje violento y descalificador como Furia, al igual que el Presidente de la Nación, en referente de un reality con más de 20 puntos de rating y con muchas coincidencias, en actitudes, gritos, intemperancia, con la máxima autoridad del país; y con algunos panelistas del programa imitando a los periodistas de La Nación+. Si Luis Majul, Pablo Rossi, Esteban Trebucq son hinchas, barras bravas de Milei, o gatito mimoso del presidente como Johny Viale en TN, sus clones en Gran Hermano son Laura Ubfal, Eliana Guercio y Gastón Trezeguet.

Furia admira a Milei y dijo que le encantaría encontrarse con el autodenominado libertario, aunque éste afirmó que no la conoce porque lo único que ve en televisión es La Nación +. Furia sostuvo: “Pensar que tuve cumpleaños de chica a los que no iba nadie, y ahora me entero que los 33 me lo celebraron en el obelisco”. No es demasiado diferente a las muchas navidades que el presidente pasó en soledad con su perro Conan o cuando viajó a España para encontrarse con el presidente del partido ultraderechista VOX y justificó su presencia como un agradecimiento porque: “ Cuando yo era un ser despreciable y nadie me quería, Santiago Abascal fue el único que me abrazó. ”

Furia sostiene que “insultar no es violencia, gritar no es violencia”. Pudo decir en reiteradas oportunidades: “Yo no te insulto, hijo de puta”. “Para mí –dijo- violencia hubiera sido llegar a las manos y pegar.” El grito desaforado fue su argumento contundente de discusión. Se peleó y descalificó alternativamente a todos y a 16 concursantes logró expulsarlos. Daba instrucciones a sus seguidores señalando a quién debían votar. Milei puede agredir diciendo a quien ose contradecirlo o criticarlo: ratas, cucarachas, tarados, imbéciles, ensobrados, zurdos empobrecedores, asesinas de pañuelos verdes, comunista asesino, degenerados fiscales, ignorantes, asesino terrorista, y una lista interminable de insultos más. Todo ello lo considera un derecho y no un ejercicio de la violencia verbal incompatible con el cargo que ostenta.

Cuando lograba la expulsión de un compañero, Furia en la mayoría de los casos lo celebró con gritos estridentes y euforia desatada, alternado con puteadas. A mera ilustración de su comportamiento, repetido muchas veces, cuando logró que se fuera Coti, una correntina protagonista del Gran hermano 2022, ingresada para levantar las rencillas, lo festejó con gritos y afirmando “¡afuera la mugrosa!” Celebraba que se fuera una persona que consideraba especialmente despreciable por ser para ella malintencionada.

Milei celebra los despidos que produce, aun exagerando su número como una forma más eficaz de cumplir sus objetivos. Incluso adelantó con una sonrisa la posibilidad de quiebra de la Editorial Perfil. Su “AFUERA” que involucra a sectores íntegros y sensibles del Estado, reproduce en grande el ¡afuera! celebratorio que en pequeño concretaba Furia.

Imposibilitada de aceptar una derrota al ser expulsada, afirmó que “Me auto eliminé, para darles el gusto a los giles. Yo amo esa casa. Yo fui parte de eso y estoy anonadada. Rogaba que se extendiera el juego….Yo siento que gané Gran Hermano, le pese a quien le pese”. De manera análoga, Milei descarta cualquier posibilidad de fracasar en su gobierno.

Si Milei autoelogia a su gobierno y su persona como “El que realizó el ajuste más grande en la historia de la humanidad, cinco veces más grande de lo que ya era muy grande de Menem, un hito histórico, el mayor de todos, el máximo referente de la libertad en el mundo, el que más viajó, el más premiado, el enviado de Dios, el que está en otra liga, el con su discurso en Davos inclinó el resultado a favor de las derechas en varios países europeos, que se compara con Moisés, al que considera el mayor emblema de la libertad en la historia universal, el presidente con el que todos los empresarios del mundo quieren hablar…”; Furia entró a Gran Hermano “ A tratar de motivar al mundo, a abrir los ojos ” “Yo voy a ser una referente muy positiva, porque Juliana (pasa a hablar de sí misma en tercera persona), es una persona muy estructurada…No significa que Juliana no discuta o no tenga un altercado con alguien, pero sí Juliana los va a poner en su carril donde deben estar….Voy a ser una reina, no tengas duda de eso…Soy una gran motivadora….No me arrepiento de nada. Mostré todas mis caras, fui lo más genuina posible”

Ambos dicen que padecen la envidia que despiertan. Y en esta Argentina actual parece inexorable que sus caminos se crucen.

Ambos dicen que ven cosas que otros no ven. Del Presidente, sabemos porque lo afirmó que “ Yo vengo de un futuro postapocalíptico para impedir que avance el socialismo. Algo así como Terminator”. Todos sus críticos, de su misma orientación o de concepciones opuestas, “no la ven”

De Furia, que ella veía dentro de la casa situaciones que le permitían desplegar estrategias que otros participantes no percibían.

Rapada y con la cabeza pintada de diferentes colores, cubierta de tatuajes con unos ojos celestes muy bellos, una faceta física similar a los Milei, padeciendo una leucemia grado uno, que algunos jugadores declararon que lo sabía antes del inicio del juego, el camino del encuentro lo pavimenta Juliana Scaglione: “(Milei) Creo que está en una posición en la que puede cambiar el mundo. Y salvando todas, pero todas las distancias, me identifico con él en esa necesidad a veces que uno tiene de gritar. Lo he visto en algunos canales cuando iba de invitado hace unos años. A veces los gritos pueden representar también un pedido de ayuda que te sale de adentro. Una persona que grita no necesariamente es violenta. A veces necesitás ser escuchado y gritás. Pero tampoco es gratuito, porque te exponés mucho. Escuchar, de todos modos, no es para cualquiera. Yo soy muy buena escucha.” En su raid televisivo afirmó: “Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita... basta amigo, dejame vivir”.

Cuando Furia, en la visión del canal, dio todo lo que contribuía al negocio con el minuto de publicidad en GH más caro de la televisión, fue expulsada y empezó a ser utilizada en el resto de los programas de Telefe fundamentalmente, y secundariamente en otros canales, recorrido que con diferente repercusión, hacen todos los expulsados.

Pero Furia tiene un trato preferencial por parte del canal en los debates, en su ubicación en las tribunas, en un sponsor que la auspicia. Y no ahorra enfrentamientos. En un intercambio ofídico con Yanina Latorre, la más insidiosa de las chimenteras de la farándula, le dijo: “ Lavate los dientes porque tenés un olor a mierda en la boca . Lavate los dientes amiga. Te gusta el show, yo te doy show. ”

A Ariel Rodríguez Palacios, conductor de “Ariel en su salsa”, lo amenazó: “Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me falten el respeto”. Fue figura central como invitada y protagonista de uno de los números del Circo Rodas, desplazando en repercusión a otras figuras artísticas y mediáticas. A la salida declaró: "Yo quería llegar a la final porque luché mucho para llegar ahí. Pero bueno, no se dio. Todos me dicen que fui la protagonista, pero yo me siento la ganadora”. Y agregó: “Los furiosos me ayudaron y sacamos 16 jugadores. Hoy internacionalmente me estaban por dar un premio como mejor jugadora y mejor fandom, hay que ver si lo ganamos”. Preguntada por su travesía por distintos programas de televisión respondió”: "Yo me re divertí. Amo a toda la gente que está en la tele y siempre vi desde chiquitita. La verdad es que yo los admiro. Por lo menos hablaron de mí y yo los conocí. Los amo". Como dato de color llamativo, la principal figura del Gran Hermano 2022 fue ALFA, que al igual que Furia no ganó y políticamente apoya a Milei. Ambos derrotados pero ganadores se respetan, se admiran y se apoyan.

Casi simultáneamente, en el Circo de Milei, el Presidente tomaba juramento a una figura tenebrosa a quien calificó de coloso, que con mínima presencia de la justicia debería estar por lo menos procesado. Con la voz engolada de un actor menos que mediocre, Milei dijo: ¡Que lujo me estoy dando! Se refería al flamante ministro Federico Sturzenegger, el actor del megacanje y el blindaje durante el gobierno de Fernando De la Rúa que incrementó en forma significativa la deuda externa; el que luego como Presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, contribuyó al levantamiento del control de cambios y la simultánea eliminación de todos los controles sobre el movimiento de capitales, implementando el sistema de metas de inflación e intensificando el festival de bonos denominados LEBAC y pases netos que pasaron del 7,2% del PBI al 11,8%. Hombre persistente, va por su tercer intento de convertir la Argentina en colonia.

A su vez preguntada Furia sobre el gobierno de Milei, ya fuera de la Casa, respondió: “Yo pensaba que había hiperinflación, porque pensé que con el cambio de gobierno se disparaba todo. La persona que está es muy inteligente. Si lo dejan trabajar va a hacer grandes cosas. Hay que darle tiempo ”. Ante la pregunta de la influencer Nani Unu: “Furia, una pregunta: ahora que estás afuera de la casa y te enteraste de la situación económica del país, ¿decís que fue buena idea haber apoyado a Milei? ¡Saludos seguí así que la estás rompiendo!” respondió al mejor estilo de su admirado Presidente: “…. para responder tu pregunta, no sé cómo le estará yendo al peluca!! ¡Pero si las vagas como vos están trabajando el doble para llegar a fin de mes, me alegro mucho!........ “ ¡¡Demasiado tiempo al pedo tienen los streamers, aprendan a ganarse el mango de verdad!!

Si el Presidente tiene todas las semanas su diatriba contra periodistas, Furia no se queda atrás. Cuando Diego Leuco la consultó por la gran cantidad de cuestionamientos que recibió tras salir de GH, con el 62% de los votos, Furia expresó su malestar. "Estas equivocado", le remarcó al conductor de La Peña de Morfi quien continuó: "Y cuando salís de golpe sos una de las personas más mencionadas, más querida y también más insultada de la Argentina...", Y sin dejar que el conductor Diego Leuco termine su consulta, Furia sentenció: "No. No lo veo así. La verdad que estás súper equivocado". "Te pido mil disculpas igual, porque sé que soy súper inteligente. Pero bueno, vos te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas…."Me dicen Maradona... Él tuvo toda la gente que lo amó y también tuvo su hate. Y eso lo hizo conocido en todo el mundo", señaló.

Así es Furia en el Circo de Milei. El Presidente viajando permanentemente para recibir premios truchos, verdaderos curros; Furia en el Circo Rodas y en la televisión.

Gran Hermano con su muestra social exigua, con las concesiones al rating, tributaria del libro “1984” de George Orwell y más recientemente de la película “Truman Show”, ha ido reflejando las modificaciones en algunos aspectos de la vida cotidiana de los argentinos. La primera versión, en el 2001, la revelación de uno de sus participantes, Gastón Trezeguet de ser homosexual provocó entre curiosidad e incomodidad. 22 años después que Furia manifestara ser bisexual, o Lucía lesbiana, o que Emanuel tenga pareja del mismo sexo, afortunadamente no llamó la menor atención.

De los 14 novatos ingresantes en la Casa de Gran Hermano en su primera versión del 2001, en donde los finalistas estuvieron encerrados 112 días y donde el ganador podía llevarse en plena convertibilidad un premio de 121.000 dólares; al actual, donde participaron 22 y los 4 finalistas habrán permanecido 208 días y el ganador logrará además de otros buenos premios una suma aproximada a 48.000 dólares.

En el mundo de la pos verdad, de la fake news, de las redes, de Gran Hermano, de los influencers, de Furia, de Milei, todo es posible. El asombro está secuestrado. La crueldad se ha banalizado. La pandemia de la estupidez es más peligrosa que la del COVID. Esta película continuará. Es muy deseable y necesario que el discurso violento no penetre en toda la sociedad y forme parte definitivamente del sentido común. Ojalá que la televisión mostrando la salida de Furia del reality, con su fandom desplegando violencia física y cuestionando la votación que originó la salida, no sea premonitoria de otras salidas más relevantes con consecuencias superlativamente similares.

*Publicado en La Tecl@ Eñe, Diario Registrado