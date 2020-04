'Living In A Ghost Town', se llama el flamante tema que los Stones estreanaron a las 15.

Primera canción nueva desde 2012, la canción reza: “La vida era muy hermosa, y entonces nos tuvimos que encerrar. Me siento como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma”.

The Rolling Stones have just announced a brand new track ‘Living In A Ghost Town’, recorded in LA and London last year and finished in isolation! Listen now: https://t.co/nDZbw5dLLm



Watch the video premiere on the Stones official YouTube Channel at 7pm BST today! pic.twitter.com/qMGT5KHmty