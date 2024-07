Charly Seta no solo es el cantante de la banda Do Neurona -nombre creado por Pity para el grupo que luego se transformó en Intoxicados- sino amigo y reconocido fan del célebre rockero.

Por eso pensó en él para que le ponga la voz a un tema que habla de la amistad, -la que tiene con Pity Álvarez- publicado horas antes del Día del Amigo.

“El tema lo grabamos en varias etapas, entre marzo y junio de este año, en distintos estudios: un poco en mi casa, un poco en el estudio de un amigo y otro poco en el estudio de Burbujas, que fue donde hicimos la mezcla final del tema”

“A Pity lo conozco hace bastante, hace aproximadamente 18 años. Somos amigos, compartimos muchos shows con él. Hemos sido soportes de Viejas Locas, nos grabó un prólogo para nuestro primer disco. Ahora yo le propuse hacer una canción para el Día del Amigo. La quería hacer con él, porque lo quiero mucho, nos ha ayudado mucho, siempre. Se lo ofrecí y al toque me dijo que sí, que le muestre el tema. ‘Está buenísimo, cambiemos este acorde, acá cerralo en LA...’, me dijo y me tiró un par de cosas que solo saben los cracks. Fue todo muy sencillo, no nos costó nada hacerla. El tema tiene la mística de Intoxicados. Yo soy muy fan de Pity de siempre”.

“Se prestó a ser filmado, también, algo que no quiere hacer mucho. Incluso tiró varias ideas para el video... Se metió mucho en la producción, no solo musical, sino también en la del celip. La verdad, se puso la de Messi y la de Diego, las dos juntas”.

A Pity voy a ver desde que yo era chico. Somos de la misma camada, del año 72. Vamos a hacer un tema ‘Nací en el 72′. Yo lo conocí primero a Felipe en un recital. Y me invitó a verlos a un show. Entré a conocerlo a los camarines, me invitó a una fiesta después del show y así se fue gestando la amistad, con el tiempo. La amistad es tiempo. A veces hace dos años que te conocés con alguien y es como si lo conocieras de toda la vida, y también a alguien que por ahí conocés hace veinte, pareciera que no lo conocés... Yo soy muy de la amistad y la amistad para mí es genuina. Este tema no es algo que quisimos hacer de manera oportunista o comercial. Está muy lejos de eso. Yo lo hice muy de verdad, muy de corazón. Y seguramente por eso él aceptó estar”.