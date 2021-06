Tras conocerse este domingo la noticia de la muerte de Willy Crook a los 55 años, el Indio Solari lo despidió con este posteo notable:



Willy Cariño

Los años 80’s?

Que pienso en este momento?... que los mejores artistas jóvenes y subterráneos no fueron los que sobrevivieron a ésa época sino los que ya no están aquí. Los rebeldes sin freno ni límite. Los desordenados en el amor, los mas valientes y graciosos. Y ahora (qué cosa la memoria!) lo veo como un Héctor defendiendo su Troya, corriendo, solo, armado de un pie de bombo, solo, a siete u ocho tipitos que habían cascoteado el barco anclado donde habíamos hecho nuestra gracia. Sin fijarse si el Club de Catadores de Sustancias Poderosas iba detrás de él respaldándolo. Así también creo que su cuerpo bonito no quiso participar de ese futuro de apariencias injustas. Porque él tampoco servía para viejo.

Repito... cariño



lndio

Willy Crook participó con su saxo de la grabación de los dos primeros discos de Patricio Rey -Gulp! y Oktubre- y luego fue un invitado permanente de los shows de Los Redondos.