Iván Noble con DR: ''Prefiero esta versión de Caballeros a la de hace 25 años''

Los Caballeros de la Quema llegan al estadio Luna Park, lugar donde hace 25 años quisieron presentar su disco La paciencia de la araña, placa que los acodó definitivamente en el mostrador donde tomaba el rock nacional. Será el jueves 13 de abril y aún quedan algunas entradas -acá pueden adquirirse-.



Es notable lo que sucedió con la banda del Oeste, en la década del 90 y en los últimos años, desde que se reunieron para el Festival Provincia Emergente en 2017 y convocaron a más de 25 mil personas. Caballeros volvió al ruedo, a participar de festivales por el país, saldará su cuenta pendiente con ese templo que es el Luna Park y luego saldrá de gira por Argentina.



Iván Noble, los guitarrista Martín Méndez y Pablo Guerra, el batero Javier Nene Cavo y el bajista Pato Castillo viven una segunda vuelta de rocanroll. Otra vida no, esta misma, 25 años después. Son otros y los mismos. De eso, del olvido, de canciones emblemáticas y del camino, habló Diario Registrado con Iván Noble.



- Cómo dice la Promo que invita al show 'nos viste en bares, tugurios, pizzerías y boliches pero nunca en el Luna Park' ¿Qué significa para la banda actuar allí?

-Para mi el Luna Park es una espina clavada porque cuando Los Caballeros estaban en su mejor momento de convocatoria, hace exactamente 25 años, recuerdo que teníamos ganas de presentar el disco ahí pero en ese momento no estaba disponible para shows, no sé si lo habían comprado los evangelistas, no sé. Tuvimos que presentarlo en Parque Sarmiento, que tiene la misma capacidad pero no la mística y la leyenda que para mi tiene el Luna. Soy de los que creen que algunos lugares son especiales de verdad, y yo creo que el Luna Park en Buenos Aires es el lugar más mítico para hacer un concierto. En lo personal es muy especial.





- ¿Qué canción o canciones del repertorio caballero creen que es o son las que más vigencia mantienen?

-Bueno, eso lo tiene que decir la gente pero si me tengo que guiar por las canciones más escuchadas en plataformas o más se festejan en los shows son Oxidado, Sapo de otro pozo, Avanti morocha, Otro jueves cobarde, Fulanos de nadie, Todos atrás y dios de 9, Patri -que es una canción de las más viejas y probablemente de las más emblemáticas-, esas son como el ADN de la banda.



- ¿Hay ganas de componer nuevas canciones como banda o eso queda para los proyectos solistas que tiene cada uno?

-No es algo que esté en la hoja de ruta de la banda, por lo menos por ahora; estamos disfrutando mucho y laburando mucho en las canciones viejas porque la idea es no ser covers de nosotros mismos, sino hacer sonar a las canciones tocadas por tipos que tienen 25 años más. Y bastante trabajo nos está llevando eso ahora, y estamos muy contentos. No sé si habrá una o unas canciones nuevas de Caballeros. A mi en lo personal no me apura ni me urge, y sospecho que al público tampoco.



-Se dice que el rock se acaba cuando sos padre y sin embargo en ustedes se ve una resignificación de ello, de compartir ese camino con los hijos ¿Cómo es ese rock?

-Los hijos son el símbolo de que hemos crecido, que nos hemos convertido en personas adultas, que disfrutan muchísimo cosas que antes ni sospechábamos y han dejado de prestarle a cosas que antes por ahí eran centrales en la vida. A mi la palabra madurez, sentar cabeza… son conceptos que no me entusiasman demasiado. Claramente no somos las mismas personas y por ende no somos los mismos músicos que hace 25 años.



-¿A cuáles preferís?

-Claramente a los de ahora, sin dudas, al menos estamos añejados, te lo garantizo, no sé si maduros. En términos de música y de experiencia vital, prefiero por mucho esta versión de Caballeros y de nosotros a la de hace 25 años.



-¿Habrá invitados en el Luna? ¿Sorpresas?

-Es muy probable que haya pero eso siempre se define a último momento. Pero el acento del show estará puesto en el repertorio que será grande y muy largo, y en la puesta en escena que va a ser muy linda. Y sobre todo en la celebración de estar ahí en ese escenario tan hermoso después de 25 años.



-Básicamente lo que vamos a celebrar es que la gente no nos olvidó que al fin y al cabo es la madre de todas las batallas, el olvido. Hay mucha gente que todavía nos quiere y nos recuerda y va a estar ahí, para hacérnoslo saber.