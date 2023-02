'Welcome to Jamaica Loca' podría tranquilamente ser el próximo hit mundial, de la mano de dos temazos como 'Welcome to Jamaican Reggae'de Los Pericos y 'Livin la Vida Loca' de Ricky Martín.

Hay que hacer fuerza para darse cuenta quién es quién en este mushup realizado por Biribiri Records que apareció en las redes sociales y causa sensación.

¿Podría desencadenar en una futura colaboración entre los artistas? No lo sabemos... aunque cuando algo de viraliza nunca se puede conocer el resultado final.