Tal vez para tratar de entender lo que proponen estos dos personajes habría que tener en cuenta que dentro de los medios de comunicación son bastante habituales los sistemas de pasantías y de trabajos ad honorem en las primeras tareas, pero que sea habitual no significa que no se trate de una explotación laboral.

Tratando de criticar a los piqueteros que acampan frente al ministerio de Desarrollo Social, Ventura y Lapegüe quisieron dar una clase sobre lo que significa trabajar que segun ellos es levantarse temprano para ir a un lugar y cobrar un sueldo. Un concepto bastante básico de entrada y que no incluye a una basta porción de la población.

Pero lo peor es que después Ventura aseguró que no importa que los sueldos sean malos porque “te dan la chance de progresar” y agregó “todos tuvimos sueldos malos en nuestras vidas” a lo que Sergio añadió sin ponerse colorado: “hems empezado gratis”, normalizando la precarización laboral que no hizo más que, justamente, generar que miles de argentinos no tengan el acceso a un trabajo digno y tengan que depender de un plan social.

Lo que no quedó claro es si no lo entienden o no les importa.