Otra vez Fabiana Cantilo realizó declaraciones del alto voltaje al referirse a su vinculo actual con Charly García y su círculo íntimo.

Según contó, a García lo tienen aislado y sin contacto con sus amigos. “Hace mucho que no lo veo. Ahora no me lo deja ver mucho su círculo íntimo”, aseguró la cantante.

Además, explicó que Fito Páez es quien la mantiene al tanto de las novedades sobre su salud. En diálogo con La Nación, la artista explicó que desde hace tiempo no tiene noticias de su colega porque su entorno está en contra.

“No me lo dejan ver y ya dejé de insistir”, explicó. Y luego agregó: “Lo último que sé es que no camina”.