Kygo, Tina Turner - What's Love Got to Do with It

El clásico ”What’s Love Got To Do With It” se encontraba en el disco “Private Dancer” con el cual Tina Turner ganó cuatro premios Grammy en 1984 y fue el segundo disco más vendido de ese año.

A los 80 años Tina vive en Suiza y estaba retirada de la vida artística desde 2013. Hace unos años renunció a la nacionalidad estadounidense para evitar pagar impuestos dobles.

”¡No puedo creer que esté lanzando una colaboración con Tina Turner este viernes! ‘What’s Love Got to Do With It’ es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos”, escribió, por su parte, DJ Kygo en su cuenta de Twitter al anunciar la colaboración.