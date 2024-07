La cantante de country-pop Ingrid Andress, conocida por su éxito "More Hearts Than Mine" y cuatro veces nominada al Grammy, ha sido el centro de atención en las últimas horas por un motivo bastante desafortunado. Durante su interpretación del himno de los Estados Unidos en el Home Run Derby de la Major League Baseball, la cantante estaba evidentemente borracha y no pegó una sola nota.

Andress confesó la verdad en su perfil de Instagram, asegurando que no quería mentir ni poner excusas por su comportamiento. “No voy a engañarlos a todos, anoche estaba borracha”. A pesar de las críticas, la cantante se mostró sincera y pidió disculpas a la MLB, a sus seguidores y a todo el país por el desafortunado incidente.

La artista también adelantó que ingresaría a un centro de rehabilitación para enfrentar sus problemas con el alcohol.