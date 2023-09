La vida extraterrestre es una incógnita que acompaña a los hombres desde hace cientos de años. El periodista mexicano Jaime Maussan, acompañado de pilotos militares y el director del departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard, tuvo su momento de gloria dando a conocer sus supuestos saberes en el Congreso de su país.

Maussan exhibió un vídeo que le entregó el general Clemente Vega, ex secretario de la Defensa Nacional mexicana, en el cual se escucha una comunicación entre pilotos militares dando testimonio de la observación de al menos once objetos aéreos no identificados y cuya velocidad resulta extraordinaria en comparación con las suyas.

Pero el plato fuerte estaba en la presentación de dos cuerpos que se encontraban en dos pequeñas urnas con los restos de dos osamentas de alrededor de 60 centímetros que Maussán definió como “no humanos”, aunque se negó a llamar “extraterrestres”.

El periodista aclaró que según el análisis de carbono 14 de la UNAM, esos cuerpos tienen más de mil años de antigüedad, señalando que, “no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea”.

La sesión completa

El director del departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, apoyó lo presentado por Maussan y señaló la importancia de los conocimientos que pueden aportar los objetos y materiales no identificados, y pidió por una apertura a la información.

Los ex pilotos militares estadunidenses Ryan Gravesy Robert Salas, quienes participaron en la audiencia sobre el fenómeno OVNI en el Congreso de Estados Unidos a finales de julio, fueron parte de la exposición y compartieron el testimonio de sus presuntos avistamientos.