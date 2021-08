Bomba en Inglaterra: Boris Johnson, casi se ahoga durante sus vacaciones en Escocia en agosto de 2020, reveló este domimgo el periódico The Times.



Fue en el último viaje del primer ministro británico, en el que alquiló una casa de campo de tres habitaciones en la península de Applecross, Escocia, durante una semana. Aquel viaje se interrumpió a los pocos días cuando se filtró su ubicación a los medios.



Sin embargo, el periódico británico sembró dudas sobre el verdadero motivo al revelar el incidente que vivió Johnson.



Fue así

Durante las vacaciones en las Highlands con su esposa Carrie Symonds y su hijo Wilfred, Johnson salió de travesía al mar con un bote a remo o una canoa y perdió el control de la situación.



"Casi se ahoga. Se lo llevó la corriente. Fue empujado por las olas y se encontró yendo más y más lejos", dijo una fuente al Times, según reprodujo la agencia de noticias Ansa.



Cuando Johnson desapareció, su escolta pensó en enviar un helicóptero a buscarlo.



No obstante, aparentemente, el primer ministro logró remar hacia la orilla, llegando a la mitad del camino, antes de que los guardaespaldas se le unieran nadando.



"Al final estuvo bien, pero podría haber sido una catástrofe", agregó la fuente. Downing Street declinó hacer comentarios.



La revelación sobre las desastrosas vacaciones en Escocia se produjo después de otro asunto vergonzoso en el que Johnson quedó involucrado.



El primer ministro británico habría estado varias veces cerca de un empleado público que dio positivo por Covid-19 después de volar con él a Escocia en los últimos días.



Sin embargo, Downing Street dijo que el premier, que pasa el fin de semana en la residencia oficial en el campo de los primeros ministros, no tuvo un contacto considerado cercano con esa persona en cuestión y no entrará en aislamiento.