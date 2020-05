Ocurrió en Colombia donde el conducto radial Fabio Zuleta habló con Roberto Barroso, quien fue presentado como un 'Palabrero Wayúu'. Y en el marco de este diálogo hablaron de la compra de mujeres de esa comunidad ubicada en la zona de la Guajira.

El locutor empezó preguntando por el precio de una mujer Wayúu “de 20 o 22 años, así pa' mí" a lo que el hombre indígena señaló que sería un precio de cinco millones de pesos colombianos para él porque “es una persona conocida, que admiramos por su proyecto".

“Esto no es vulgaridad, es una charla que tengo con un paisano guajiro", se defendió al aire Zuleta antes de preguntar “¿Es verdad que las chinitas no tienen pelo abajo, que son así calunga?¿Es verdad que las chinitas no se mueven cuando están en el ya (haciendo gestos de relaciones sexuales)".

Para terminar el escandaloso diálogo Zuleta dijo que “yo la quiero de la alta (Guajira) y tenerla encerrada porque me la quitan. Tenerla encerrada como una nenita para que me haga arepas, me haga amarillo, me rasque la cabeza, que sea calunga, que no se mueva, así quiero yo".