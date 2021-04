Lo cierto es que de la entrevista no salió absolutamente nada interesante lo que no es sorpresa para nadie ya que Viviana entrevistó al cumbiero miles de veces ya que es uno de los que no se negaba a ir a su impresentable programa.

En la nueva señal Viviana no tardó en volver a invitar a este personaje bizarro y contaron al aire que nunca se habían dado un beso ya que se conocieron en pandemia.

Y ahí fue cuando Viviana tiró una frase que generó una imagen difícil de sacarse de la cabeza cuando le dijo claro y mirándolo a los ojos: "Yo te como la boca Dipy".