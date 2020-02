Virgina Gallardo se fue de "Polémica en el bar" a finales de 2019 después de haber trabajado en el programa de Mariano Iúdica durante cuatro años, pero poco se supo de los motivos que la llevaron a hacerse a un costado. El episodio generó confusión en los espectadores ya que la vedette tampoco tuvo la oportunidad de despedirse al aire.

Ahora, la modelo, en una entrevista con "El Espectador", reveló que el motivo fue absolutamente personal. "En el programa que trabajaba decidieron guardar silencio para dar a entender que me fui con licencia de embarazo", soltó.

"Pasaron cosas y me fui para no volver. Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad. Pasaron cosas - repite-, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar", remató. Y agregó: "En los tiempos que corren, tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer era otro, y que si bien arranqué atrás de la barra sin poder meter comentarios hice todo lo posible para lograr sentarme, lo cual fue todo un proceso porque siempre fui muy cuestionada".

Virginia explicó que se sintió discriminada y a su vez le reclamó a la producción del programa que revelen las verdaderas razones de su salida: “En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional. Tengo todos los códigos del mundo y se abusaron. Pese a mi situación y a mi estado de embarazo y de haberme ido mal y muy triste, me callé la boca. Tomé la decisión en una situación como esta y no fue fácil. Me despedí por mensaje de texto en el grupo. Me fui de ahí como corresponde. Quiero aclarar que decidí dejar las cosas en claro y punto, que no digan que fue por un tema económico”.