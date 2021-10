Chano Moreno Charpentier habló a fondo sobre sus adicciones, su internación y cómo despertó en el Sanatorio Otamendi sin acordarse nada de lo ocurrido.

En la madrugada del lunes 26 de julio el músico protagonizó un violento episodio en la casa que estaba habitando desde hacía un par de semanas, en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz.

Según el reporte oficial, en medio de un presunto episodio de salud mental, agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

Durante su internación en terapia intensiva, a Chano le extirparon el bazo, el páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. Tres semanas después fue derivado a una clínica psiquiátrica para desintoxicarse de sus adicciones.

“Tengo 40 años y cuando consumía terminaba muy mal, al borde del un brote psicótico, desde una semana antes no me acuerdo nada. De hecho, la última vez que vine acá te mentí, dije que estaba bien, pero ahí hubo varios días que no se qué pasó”.

En otra parte de la entrevista contó lo mal que le estaba haciendo el consumo: “Unos días antes me interné, no le dije a nadie. Me interné muchas veces, el consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada, consumía solo y estaba paranoico pensando que había gente en mi casa, consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí. Cuando estás con el consumo activo es difícil parar solo, parás con una tocada de fondo y tuve varias, pero esta vez no me acuerdo nada”.