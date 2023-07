A pesar de abordar un tema delicado y sensible, en el programa 'Nosotros a la mañana' de El Trece igual se hicieron un rato para pelearse en vivo y protagonizar un tenso momento.

El fuerte cruce ocurrió cuando el hermano del joven futbolista que se quitó la vida después de haberle pegado una patada en la cabeza a un árbitro accedió a darle una entrevista al conductor del ciclo González Oro.

En un momento de la nota, intervino Cinthia Fernández y fiel a su estilo se las ingenió para armar una discusión con el entrevistado.

“Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí”, intentó argumentar el hombre desde el móvil. hermano del muchacho fallecido.

“Voy a juzgar que le dio una patada en la cabeza”, sostuvo Fernández, mientras el Negro Oro le pedía silencio.

“Me callo solo porque me están callando”, lanzó ella, claramente molesta. "Me llamo Cinthia y me callo porque parece que todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho.