Sol Pérez, flamante conductora del canal de noticias C26, estuvo este viernes como invitada en El precio justo, donde participó en uno de los juegos y sorprendió con una revelación sobre su intimidad.

La mediática contó cómo está viviendo esta cuarentena con su novio Guido Mazzoni, habló sobre su nueva faceta en el mundo de las noticias y reveló algunos secretos íntimos.

"Soy cero sexual; Guido me amenaza con salir a contar que en realidad no soy lo que la gente cree, él quiere todos los días, a cada segundo”, contó Pérez, y añadió: “A nosotros nos gusta dormir separados, en la misma cama, pero yo en una punta y él en la otra; miramos películas haciendo 'cucharita', pero para descansar no, como mucho, le agarro la mano".

Además, Sol definió a su novio como “un nene chiquito”, y en cuanto a si tienen planes de casamiento, reveló: "Guido le escapa al casamiento; tiene fobia, y cuando le pregunto me dice que si pasamos la cuarentena vemos, pero yo sé que eso es imposible".