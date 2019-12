Una de las primeras en salir a la pista fue la figura del momento, se trata de nada más y nada menos que de Flor Vigna. La blonda era una de las más esperadas por Tinelli, ya que estuvo en el ojo de la tormenta por su exabrupto con la prensa. Recordemos que la compañera de baile de Facundo Mazzei abandonó una nota al quebrarse en llanto y gritar desesperadamente: “¡Basta! No quiero que mi vida se convierta en una telenovela”.

Por supuesto, el hecho no pasó inadvertido y todos quisieron saber por qué reaccionó así. Sin pelos en la lengua, la bicampeona del Bailando por un Sueño aceptó que no está pasando su mejor momento personal al afrontar su segunda separación en menos de un año. Primero terminó su romance de más de 5 años con Nico Occhiato y luego, al poco tiempo de intentar con Mati Napp, ellos le pusieron punto final a la historia.

Otra de las que dijo presente y sorprendió a todos fue Flor de la V. La colega de Gabo Usandivaras salió al escenario con la idea que confirmar su lugar en la próxima ronda de la temporada y lo logró. La conductora de “Flor de Tarde” emocionó a los jurados con una coreografía muy emotiva y confirmó su chapa de campeona. En total, cosechó 29 unidades y la rompió.

Pero eso no fue todo, con el carácter especial que la identifica, Flor no dejó pasar la oportunidad y soltó un tremendo palito a una primera dama de La Corte, precisamente a Lourdes Sánchez. Al hablar de una posibilidad de estar en la propuesta del 2020, la participante dejó boquiabierto hasta al mismísimo vicepresidente de San Lorenzo. “Si no gano también vuelvo el año que viene, si Lourdes viene todos los años y no gano nunca”, ironizó.