Este domingo, Mirtha Legrand recibió en su mesa a Nicolás Occhiato, una de las revelaciones del Súper Bailando 2019, quien llegó acompañado de su querida abuela, Conce. Apenas comenzó el programa, la diva anunció a los invitados de la mesa e invitó a pasar al estudio a la mujer.

“Justamente vino la abuelita de Nicolás Occhiato. ¿Quiere saludarme, señora? La aplaudimos, ya es una estrella de la televisión”, comentó la Chiqui, antes de que ingresara Conce. “Es una alegría enorme, siempre soñé con estar acá y me cumplieron el sueño”, dijo la mujer, emocionada.

Luego, Mirtha aprovechó para hacerle un divertido reclamo a la mujer. “Conce, sos una estrella ya, ¡pero no me trajiste nada! A Marcelo Tinelli le llevás masitas, le llevás empanadas… No me trajiste nada”, le reprochó la conductora.

“Me avisaron a último momento y a mí no me gusta comprar para llevar. Me gusta hacer lo típico italiano. Te quería hacer una zeppole, una rosquita con anchoas, un plato típico italiano que mi mamá hacía todos los fines de año. Para la próxima invitación, la voy a traer”, le prometió la abuela de Occhiato.

“¡Vos le llevás todo a Tinelli y aquí no traes nada! Chau querida, ¡un personaje la señora Conce! Ha conquistado a todo el mundo con su carisma”, la despidió Legrand, entre risas.