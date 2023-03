Cuando se anunció que ‘Sin novedad en el frente’ se quedaba con el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, la marea de entusiasmo que invadió a los argentinos en modo Copa del Mundo, se desvaneció.

Pero la ceremonia de los Oscar no es una competencia deportiva y no hay derrotados o explicaciones que dar si no se consiguen los logros.

Sin embargo, Ricardo Darín contó que sintió en el momento y por qué se iluminó una esperanza al ver a los presentadores de la categoría.