Una de las voces más conocidas de Argentina, y con un talento único, Valeria Lynch ha logrado a lo largo de su basta trayectoria un reconocido especial por parte del ambiente de la música.

Sin embargo, en las últimas horas, reflotó una pelea que tuvo con su colega Patricia Sosa al hablar del tema en el programa Noche al Dente que se emite por el canal América.

El conductor Fer Dente le preguntó si podría hacer la reversión de algún tema de Patricia Sosa. Ante esa consulta, ella lo negó rotundamente y habló de su vínculo con su colega. “Para mí eso es un fin, pero fin, fin”, lanzó.

Y luego agregó: “No me enojó, me dolió porque nunca me escuchó. Yo para que me enoje, sabés lo que tienen que hacerme... Y ella no llegó a hacerme mucho todavía”.

“¿Persiana baja?”, quiso saber Dente. “Bajísima, ya está. Que siga vendiendo entradas hablando de mí. Qué va a hacer... Es así”, largó sin filtros.