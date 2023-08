Se supone que esas declaraciones de la candidata a presidenta del Juntos por el Cambio fueron hechas hacia adentro del partido en un encuentro, pero ahora Eduardo Feinmann las dio como ciertas confirmando el poco apego a la democracia de al exministra de Macri y De la Rua.

Y es que segun esta versión Patricia, conociendo lo bueyes con los que ara, pidió que no “sean boludos” y afirmó que si ganara Javier Milei, sólo duraría dos meses en el poder y volvería el peronismo.

Pero a Milei estas declaraciones de su ex amiga no le gustaron nada y dejaron en claro que de aquel amor ya no queda nada.

Incluso el líder libertario rebautizó al partido que lleva a Bullrich como candidata y ahora lo llama “Desesperados por el cargo”.