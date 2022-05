“Ayer soñé con Carmen”, comenzó entre risas Nazarena Vélez, panelista en el programa de LAM y sorprendió a todos por la mala relación que mantiene con Carmen Barbieri.

“Soñé que nos encontrábamos en la calle y ella me daba un beso en la boca. Obviamente, yo me puse incómoda porque no me gustó. Fue un beso así como carnoso, baboso, y a mí como que me dio ternura. La alejo y le digo ‘bueno, todo bien’. Y ella me responde ‘me quiero amigar con vos’. Esto es para estudiarlo”, detalló Nazarena.

Y siguió: “Yo le digo que está bien y ahí viene Barbie y se pone mal cuando nos ve y le dice Carmen ‘Hola’; pero ella le responde ‘yo a vos no te hablo’, entonces fui y le puse una piña. ¡El sueño fue tremendo! Hay cosas que se ve que hay que solucionar todavía”.

¿Habrá reconciliación?