Se llama Marcos Cedarcjes y es de Bahía Blanca. Su historia de fanatismo por Rodrigo De Paul llegó hasta el propio mediocampista de la Scaloneta y del Atlético Madrid. Por eso este mensaje de De Paul para Marcos.

“Es una forma de rendirle homenaje a todas las alegrías que me brindó este tiempo”, comentó Marcos en Telefe Noticias. Y agregó: “El fanatismo se amplificó por la relevancia futbolística que tuvo en la Selección que lo llevó a ganar la Copa América, sumado a que un club de la talla del Atlético del Cholo Simeone lo haya querido, para mí es un valor enorme”.

Además de un par de tatuajes, Marcos ploteó su Renault Clio con fotos de cuando De Paul jugaba en Udinese y una imagen besando la Copa América.

“Cuando la gente lo ve no lo puede creer. Algunos ya no lo identifican como un Clio, sino como la ‘Depaulneta’”, sonrió el joven. Y concluyó: “Él sabe de mi porque le escribí varias veces. Un sábado a las 8 de la mañana me respondió por Instagram ‘vos estás loco, mirá lo que hiciste’. No me olvido más”.