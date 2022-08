Siempre dispuesta a conversar con la prensa con la intención de atender de buena manera a los cronistas, en esta oportunidad Moria Casán se mostró molesta con el programa LAM.

Moria fue consultada por lo ocurrido con Rocío Quiroz, quien fue estafada por Gerardo Andrés Sánchez, un abogado que supuestamente le presentó la One.

"Me parece mala leche que me vengan a buscar a mí, me parece lamentable", disparó cuando el cronista Alejandro Castelo, le consultó por este hombre.

"Busquen mierda en otro lado", aseguró ante las cámaras.