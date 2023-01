Mirtha Legrand recibió el regalo más ansiado por cualquier argentino: una camiseta autografiada de Lionel Messi. La conductora reveló en una nota a la salida de un teatro en Mar del Plata -fue a ver la obra 39 escalones, protagonizada por Facundo Arana y Guillermina Valdés- que la madre del capitán de la Selección la llamó para contactarla.



Y confió qué hará con el regalo: “Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, contó Mirtha. Y agregó: “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”.



“La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”, cerró Legrand.