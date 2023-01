"Lo siento por Mbappé, marcar 4 en una final y no ganarla es triste. Pero no me preocupa él, sino los demás jugadores de Argentina, ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y no se puede respetar", dijo Zlatan Ibrahimovic en una entrevista al referirse al título mundial que logró nuestra selección en Qatar. .

Y el delantero de 40 años, experto en reacciones desmedidas, peleas, burlas y encontronazos con rivales casi todos los fines de semana, concluyó: "Lo digo como profesional del alto nivel: para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”.

¿Sorpresa?