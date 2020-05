¿Miriam Lanzoni y Rocío Marengo compartieron ex?

A Miriam le preguntaron por su novio y cuando Marengo agregó que era "espléndido" la ex de Fantino lanzó un "ojo Rocío que ya tenemos antecedentes" dando a entender que había compartido un hombre.

Rocío lo negó, Miriam volvió a preguntar y cuando Marengo aclaró que sólo había trabajado con Alejandro la ex de Fantino tiró un dato que lejos de despejar dudas pareció confirmar el affaire: ¿Alguna noche que festejaron algo en 'Mar de Fondo', no?. Demasiado dato para no dudarlo.