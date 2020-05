LAM on Twitter

“Al esposo lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida, estuvo llorando o emocionado cuando le recordaron a la mujer que partió, lo peor de eso es que estuvo muy enamorado de ella”, dijo Moría Casán en una entrevista sobre el affaire entre Diego Latorre y la fallecida Natacha Jaitt.

Pero como si fuera poco Moria dijo que Yanina, la mujer del ex futbolista al momento del romance, manifestó: “La humillación que padeció la dejó con un flash más lésbico que misógino”.

“Es una pobre mujer Moria. Te voy a mirar a los ojos y a la cara, sos el ser más nefasto y humillador que hay sobre la tierra'” le dijo la ex mujer de Latorre.

“Que me digas que Diego estaba enamorada de Natacha… Los dos sabemos que no era, la vio una vez en su vida. Que se quiso suicidar no sé de donde lo sacaste”, continuó.

Luego, la mediática afirmó: “Yo no me siento humillada ni cornuda. Ser cornuda no es una humillación. Se humilla el que lo hace, al que lo agarran y queda mal enfrente del público. Un tipo que estaba sufriendo por sus dos hijos”.