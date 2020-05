De Brito salió a darse corte de haber tenido la primicia del romance entre el futbolista y la actriz utilizando como prueba una entrevista en un vivo de Instagram que Siciliani le dio a su amiga Jorgelina Aruzzi, en la piel de su personaje Jacky Guzmán.

Jacky le dijo a Griselda sobre el Bailando "¡qué feo lo que te hizo Ángel!.. A ese muchacho no le importaba si bailabas bien o mal, él quería saber con quién habías estado. De alguien de un equipo de fútbol te preguntó".

"El primer programa me tiró una pregunta fuerte. ¡Es verdad! Pero yo me imaginaba que podían preguntar algo así... igual logró sorprenderme", reconoció Griselda.

Aruzzi se pisó sola asegurando que "te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente".

"No bueno, no es una información, Jacky, es una pregunta", respondió Siciliani visiblemente sorprendida por la declaración de su amiga que la dejó claramente en off side.