La pregunta para la panelista invitada en LAM, Marcela Coronel, fue bastante sencilla: Si volvería a trabajar con Viviana Canosa.

La respuesta fue lapidaria: No.

Y cuando le preguntaron por qué, la periodista de espectáculos se explayó sobre lo que pensaba de su ex compañera de trabajo. "No tengo nada que ver con ella. Si le sumo lo ideológico me parece terrible".

Pero además agregó que Viviana es una persona que nunca se manejó con la verdad y que siempre trató de aparentar algo que no era, lo que hace muy difícil entablar un vínculo.