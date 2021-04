"Nomadland", su directora Chloé Zhao y la protagonista Frances McDormand ganaron los premios Oscar a mejor película, dirección y actuación. El film que retrata con un tono introspectivo la forma de vida nómade que llevan miles de adultos en Estados Unidos para sobrevivir a la crisis de 2008 viajando y saltando entre trabajos temporales, se robó la noche.

Entre lo más destacado fue el premio a mejor actor que ganó el galés Anthony Hopkins por su rol en “El padre”. Pero lo mejor, como siempre, son los memes:

#Nomadland hace parecer que #TheFather es una comedia musical creada por Disney.



Nunca había visto una película que me dejara deprimida... y miren que he visto muchas del holocausto que me han partido el corazón.#Oscars pic.twitter.com/eZ7074CUTA