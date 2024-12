Yanina Latorre fue como invitada al streamig de Lola y eligió ese momento para despacharse con los detalles de su debut sexual con una compañera a la que aseguró, con la fineza y delicadeza que la caracterizan, que “no le chupó la concha”.

“Yo soy muy del colegio de monjas, fui muy boluda y me avivé de grande. Hubiera querido ser puta pero llegué tarde”, aseguró Yanina en el programa. “Pero tu primera vez fue con una compañera del colegio”, comentó La Tía Sebi.

Lola se mostró sorprendida por la declaración de su madre y se quejó porque nunca le había contado esa intimidad. “Y vos no me contás que te peleas con Felipe, yo tampoco te cuento”.

“¡No me molesta! Pero me estoy enterando acá, no da”, manifestó la joven. “No voy a decir el nombre, pero debuté con una mujer porque en mi época en el colegio de monjas era todo muy reprimido. Fue en la casa de ella, cuando vas a dormir a lo de una amiga, terminás engrampada”, reveló la inefable panelista.

Lola Latorre también se enteró en el vivo que ella conocía a la persona con la que su madre había debutado sexualmente.