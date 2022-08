Invitada en el programa "PH: Podemos Hablar", que se emite por Telefé, Charlotte Caniggia fue consultada por su vínculo actual con su padre y reconoció que pese a sus intentos de hablar con él, no le contesta los mensajes.

“¿Vos no tenés relación con tu papá?”, le preguntó Andy Kusnetzoff y la joven fue sincera en su respuesta: “Ahora mismo no hablo. Algunas veces, ‘hola papá, ¿cómo andas?', pero no lo veo”.

El conductor del programa, le repreguntó si no le dan ganas de ver a Claudio Caniggia y la muchacha fue contundente: “Sí, pero él no me habla”.

“Uno como hijo le manda ochenta mensajes, pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer? A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja”, explicó.