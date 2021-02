Gastón Pauls estrenó programa en Crónica, se llama Seres libres, y lo hizo con Andrea Rincón, que dejó testimonios muy crudos sobre su vida privada.

La actriz precisó momentos muy duros que le tocó vivir y atravesar por sus adicciones, que la llevó a un intento de suicidio y otros lugares oscuros. Al final, contó: "Vivo con eso porque tengo una parte en la que me gusta el quilombo. Estoy en un lugar tan lindo, tan hermoso y me recuperé. Yo me levanto todos los días feliz de quién soy. Estoy en paz. Cuando me voy a dormir, cuando apoyo la cabeza en la almohada. Cometo un montón de errores a diario pero trato siempre de ser mejor. Hoy vivo en paz conmigo misma".

Si tenés problemas con las drogas o el alcohol, llamá al 141. En SEDRONAR, profesionales te van a asistir de forma gratuita, anónima y en todo el país durante las 24 horas, todos los días de año. También podés hacerlo por chat y por e-mail.

