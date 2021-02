Mientras cumple con el aislamiento obligatorio tras su regreso de Miami la mediática ya tiene nuevos problemas. Esta vez la señalada es una vecina del country del Pilar donde vive con su familia.

“Todavía no me pelee con nadie, pero tengo una calentura con una vecina que me llevan los mil demonios”, dijo Yanina Latorre en un video ante la pregunta de algunos de sus seguidores.

“El perro de mi vecina atacó a Toto. Casi lo mata. Estoy que me llevan los demonios”, expresó Yanina.

El sábado por la mañana, mientras desayunaban el caniche de los Latorre terminó herido después de pelearse con el perro de una vecina.

“Pobre Toto, no saben lo que es. Una laucha. Voy a matar a mi vecina”.