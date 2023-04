Para cerrar otra gran semana, el invitado de lujo del viernes en Duro de Domar fue el productor teatral José María Muscari.

Divertido y amable, con la impronta que lo identifica, participó del bloque “Verdadero o Falso” y respondió todas la consultas del conductor Pablo Duggan.

Además, Muscari hizo un repaso de su carrera, al recordar que creció en una familia humilde. "Estoy super agradecido de todo o que pasó porque me ayudó a construir lo que soy", sostuvo.

Además, el artista hizo referencia a las relaciones homosexuales que "hoy me parecen muchas cosas naturales, pero cuando me llamó (Marcelo) Tinelli para el Bailando yo pedí bailar con un hombre no lo era tanto".

"Si soy un gay asumido hace mucho tiempo va a ser más orgánico que baile con un hombre", explicó.

"Me pasa que hay muchos jóvenes que viendo que me va bien en mi carrera se animaron a decirle a sus padres que como a mi a ellos le gustan las personas del mismo sexo", aseveró el realizador de obras como Sex, Gente Feliz y Casa Valentina