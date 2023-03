Jorge Porcel Junior dejó en claro que por 500 mil pesos aceptaría ir a un programa de televisión.

La pregunta que queda en el aire es qué podría aportar este personaje a la tele, no es gracioso, no es simpático, no tiene secretos ni da bien en cámara por lo que la tarifa parece algo exagerada.

De todos modos el que el hombre se sobrevalora es una suerte para los televidentes que no tendrán que verlo por todos lados.